遺傳病基因篩查 避免慣性流產

每對夫妻都希望誕下健康的寶寶、快高長大，可是有些會出現不良妊娠結局，例如流產、胎兒/新生兒死亡、嚴重畸形或智力受限，甚至下一胎也會出現相同情況。部分原因可能是父母染色體平衡易位或隱性基因攜帶，透過遺傳病基因篩查，有助避免遺傳問題。 有幾種形式的基因缺陷可致慣性流產或胎兒發育不良。其一是染色體平衡易位，即部分染色體片段交換了位置；如夫婦二人均攜帶單基因疾病的常染色體隱性遺傳，便有四分一機率誕下嚴重遺傳病寶寶；若媽媽的X染色體有基因缺陷，兒子便有一半風險出現遺傳病。



染色體不平衡易位 婦女年紀愈大，出現流產的風險愈高，因卵子老化會增加胚胎染色體異常；而曾連續2至3次以上自然流產的話，則稱為慣性流產，影響全球1%至2%夫婦。中大醫學院婦產科學系副教授鍾佩樺醫生指，遺傳因素導致慣性流產佔所有個案2%至5%，「因為父或母的染色體帶有平衡易位的結構異常，雖然自己不會形成徵狀，但遺傳到寶寶時或造成不平衡易位，出現部分基因訊息重複及部分基因缺失，可致流產或胎兒異常。」 影響1%人口 中大醫學院婦產科學系及兒科學系遺傳醫學專業應用副教授莊淑貞醫生指，遺傳病方面，常見程度取決於隱性基因的攜帶率、種族、近親婚姻等，例如地中海貧血港有5%人口攜帶率，若計算任何一種遺傳病，則共60%人帶有某種隱性單基因病。「其中7%夫婦是同一種疾病的攜帶者，如為近親婚姻，數字則為17%，故其寶寶較易有遺傳病。」中大醫學院婦產科學系教授梁德楊舉例，地中海貧血、脊髓性肌萎縮症、先天腎上腺增生、阿瑟綜合症、脆性X綜合症均是單基因疾病，發病率為千六分一至二萬分一不等，但綜合起來影響約1%人口，因此值得做遺傳病基因篩查。」

