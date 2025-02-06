避免猝死 馬拉松前必做心肺測試

馬拉松運動有益身心，但卻時而聽見長跑後猝死的個案。心臟科專科醫生張仁宇建議，跑手事前應做心肺功能測試，可有效評估運動者的心肺功能，並及早發現潛在的健康問題，以避免運動後發生意外，導致樂極生悲。 張仁宇指，長跑運動會對身體構成無形壓力，使身體動用到不少「後備功能」，提供能量和氧氣需求等，如果身體有某個器官出問題，例如冠心病、肺部問題，長跑時可能會誘發出來。他形容，「進行劇烈運動時，整個免疫系統都會變得活躍，容易刺激血管的粥樣斑塊爆破、破裂，繼而形成血栓，導致心肌梗塞。」在長跑之前，運動者應做身體檢查和賽前篩查，確保身體狀況良好。此外，運動過程中應密切關注身體的反應，特別是心率和呼吸狀況。

及早發現潛在問題 賽前篩查在外國很流行，心肺功能測試則是對於長跑者來說一項關鍵的健康檢查。張仁宇解釋，「測試主要使用健身單車進行，運動者會貼上心電圖電極貼，並戴上面罩以收集吸入和呼出的氣體。測試開始時，踏單車的阻力設置為零，再逐漸增加阻力，直到運動者達到極限。」此過程通常持續約十分鐘。 測試可有效評估心臟和肺部的功能，及早發現潛在的健康問題。「用意就是要病人盡力，盡力到再踏不了。」這樣的測試不僅能顯示心臟、肺、血管和肌肉在極端運動下的表現，還能幫助醫生觀察和分析是否有隱性疾病。張仁宇指，年輕人可以每數年做一次測試，而年紀較大的病人如有糖尿病、三高、家族遺傳心臟病史等的人士，就需要經常做。

小心4大徵兆 張仁宇慨嘆，每年馬拉松後都會有跑手猝死的個案，大部分都與心臟問題相關。他提醒，進行長跑時，應特別注意以下症狀，有機會顯示身體出了問題，建議立刻找人幫忙：

1. 心跳異常加快；

2. 氣促；

3. 胸口痛；

4. 頭暈。 急救最緊要快 張仁宇指，如果長跑後出現心臟停頓或心律不正，也可以透過電擊穩定心臟，並強調，「急救速度最緊要快！」因為腦和心臟對缺氧非常敏感，如果心臟突然停頓，幾分鐘後已經開始有細胞壞死。不過，現在香港周圍也有急救設備，特別是大型運動項目，一定會有醫療隊駐守，有意外時可以快速救治病人。 年輕人也要做測試？ 運動後的猝死與隱性疾病密切相關，即使是年輕人也不容忽視這項測試的重要。張仁宇指，雖然年輕人心血管出現阻塞的機率較低，但不能排除有遺傳病。張仁宇指，「長跑後猝死個案有很大部分是遺傳性疾病，例如心肌肥厚症和先天性心臟病。」定期篩查則可以提高安全，減少運動過程中猝死的風險。