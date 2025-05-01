避免病從口入 4種水果保護腸道 抵擋大腸癌侵襲

大腸癌是最常見的癌症之一，飲食趨向西化，進食大量紅肉及加工肉製品，再加上基因突變及家族遺傳等風險因素，都促使大腸癌個案愈來愈多。不想被大腸癌纏上？除了要少吃無益的食物外，多吃西瓜、蘋果、奇異果和柑橘等4種水果，可以幫助降低罹患大腸癌的風險。

過去研究顯示，大約兩成大腸癌與遺傳及基因有關，其他則與老化及不良生活習慣造成，當中飲食更是關鍵的因素，因為不良飲食可使身體出現炎症反應，干擾腸道的細菌生態，促使病變發現。

多吃4種水果 勿忘篩查

反之若能建立良好的飲食習慣，例如少吃加工食物、煎炸食物及含糖飲料，多吃高纖及原型食物，有助預防大腸癌發生，尤其是以下4種水果更被認證有降低大腸癌風險的作用：

西瓜：含有大量茄紅素，可以防止細胞損傷，而且能提供大量水分，支持腸道健康。 蘋果：含有多酚，具抗氧化和抗發炎作用，又有豐富的纖維，有益腸道健康。 奇異果：提供大量纖維，幫助腸胃消化系統運作，而且有豐富的維他命C，可以增強免、心臟健康和皮膚健康。 柑橘：橙、柚子及檸檬等柑橘類水果，可提供大量維他命C，有助中和自由基，減少DNA損傷。

除了健康的飲食習慣之外，接受大腸癌篩查也是預防及減少大腸癌傷害的重要舉措，因為定期篩查可以幫助及早發現病變，若在息肉階段更可透過治療而避免患病。