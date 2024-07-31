避開高果糖及邊爐湯陷阱 減痛風發作

現時痛風的藥物治療能控病並有助減低併發症風險。不過香港港安醫院——荃灣內外全科醫生張兆麟呼籲，痛風患者須同時配合日常飲食節制，才能長效做好痛風管理，尤其要避免果糖滿滿的手搖飲品和鮮味濃郁的「邊爐湯」這兩大飲食陷阱。 說到痛風，又怎能不提嘌呤和尿酸？尿酸主要由嘌呤分解而來，身體內的嘌呤來源，二至三成從飲食攝取，七至八成則是體內自行合成而來，因為我們身體內自然而來的嘌呤是用作合成細胞的DNA(去氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)，另細胞分裂及細胞核複製時亦會產生嘌呤。

過多尿酸積聚 多餘的尿酸會通過血液送到腎臟過濾並隨尿液排走，以平衡其濃度。但當體內所產生的尿酸過多，或腎臟來不及濾走過量的尿酸，就會導致血液中的尿酸含量長期持續高企而出現高尿酸症；隨日子又會形成針狀尿酸結晶，並沉積於腳趾公、腳眼及手指等四肢遠端關節而造成紅腫熱痛，亦即是出現痛風症。 打邊爐易沾上邊爐湯 因此當痛風發作，應避免飲用任何酒精及進食以下含高嘌呤的食物，包括：動物內臟如腦、肝、腎、心臟；海產尤其是魚卵、魚子醬、甲殼類海鮮；油脂多的魚類例如鯡魚、鯖魚、沙甸魚、吞拿魚、鱒魚、銀鱈魚、馬介休，以及鯷魚和銀魚仔；野味如兔肉、鹿肉；肉和酵母的提取物，如肉汁。 張兆麟指出要節制打邊爐，因為邊爐湯底大多本身已是所謂的滋補濃湯，加上淥熟過大量海鮮肉類，因此嘌呤含量異常高，即使沒有特意舀來喝，也會因每次撈起食物時沾了一些「邊爐湯」而不自覺攝取了高嘌呤。