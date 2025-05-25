郁下啦 再有研究證久坐加劇認知退化令人失智

長時間攤在梳化或床上，對健康真的有害。有研究再次確認，久坐不動的生活模式與失智風險有關，因為長時間坐著不動可導致認知功能退化，以及阿茲海默症風險有關大腦部位萎縮，即時平日有做運動亦不能抵銷久坐造成的破壞。

務必減少久坐

美國范德比大學醫學中心與匹茲堡大學合作進行的研究，分析了404名50歲以上成年人，發現久坐行為與神經退化有關。參加者佩戴可追蹤身體活動狀況的手錶，以紀錄其每星期的動靜時間分布，然後再透過腦部掃描影像，評估其認知功能表現，並比較在追蹤的7年期間，參加者的動靜時間、認知表現及腦部影像變化。

結果發現，就算平日有運動習慣的人，若整體生活模式以久坐為多，仍會增加認知衰退及腦部退化的風險，特別本身帶有與阿茲海默症有關的APOE-e4等位基因，久坐帶來的失智風險便更為明顯。研究已於《Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association》發表。