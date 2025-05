郁下啦 再有研究證久坐加劇認知退化令人失智

務必減少久坐

美國范德比大學醫學中心與匹茲堡大學合作進行的研究,分析了404名50歲以上成年人,發現久坐行為與神經退化有關。參加者佩戴可追蹤身體活動狀況的手錶,以紀錄其每星期的動靜時間分布,然後再透過腦部掃描影像,評估其認知功能表現,並比較在追蹤的7年期間,參加者的動靜時間、認知表現及腦部影像變化。

結果發現,就算平日有運動習慣的人,若整體生活模式以久坐為多,仍會增加認知衰退及腦部退化的風險,特別本身帶有與阿茲海默症有關的APOE-e4等位基因,久坐帶來的失智風險便更為明顯。研究已於《Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association》發表。