都市病｜什麼導致匆忙症? 內心焦慮是根源

Jeffrey是剛畢業的大學生，在IT行業找到了一份工作。最初看起來很不錯，但好景不長，隨着工作深入，壓力亦越來越大。為了完成一個大型項目，他經常開OT至深夜；同時變得憂心忡忡，擔心工作出錯會被老闆炒魷魚，害怕無法應付信用卡支出，憂慮女朋友會跟他分手。總之他一直在為那些還沒有發生，又或者根本就不會發生的事情而擔驚受怕。
最近，情況越來越差，那些揮之不去的擔心和焦慮在Jeffrey腦內徘徊，令他變得憂心如焚，疲憊不堪。除了夜不能寐，他還越來越緊張，精神很難放鬆下來，煩躁、易怒、反覆無常，常常為一件小事大發脾氣，總是毫無理由地埋怨、指責別人。儘管Jeffrey已極力控制着個人情緒，試圖通過分散注意力讓自己平靜下來，但無止盡的擔憂日夜纏擾他，把他推向崩潰邊緣。他常常自我安慰：「船到橋頭自然直，所有事情總會否極泰來。」但似乎總有另一把惡魔般的聲音在迴盪：「你的生活只會永遠那麼壞。」
根據「戰或逃反應」（Fight-or-flight response）這個心理學概念，即使Jeffrey想像出來的威脅和危險只有萬分之一的發生機率，他也會視之為真實，因為在他眼中，不怕一萬，就怕萬一。為了避免那些可怕的事情出現，他身不由己地逼迫自己日夜忙碌，陷入匆忙症的泥沼。
匆忙症是一種非常複雜的心理問題，你需要深入本心，不斷叩問自己，才能發現其根源。透過多種症狀表現，我們可深入分析匆忙症內部的驅動力。實際上，我們可以把匆忙症看成是在台上表演的木偶，翻來撲去，但牽動他們的只不過是一根根細線，而這根細線就是焦慮。
內心焦慮是導致匆忙症的原因
也許你認為導致匆忙症的原因是緊張的生活、激烈的競爭，或者是承受了太大的壓力，其實這些外部原因都未必一定會令人患上匆忙症。很多人在艱難環境中，遭受別人難以承受的打擊和壓力，依然能夠坦然面對，不慌不忙堅定前行。實際上，匆忙症最根本的原因並非源自外部，而是內心的焦慮！或者說，匆忙症其實是焦慮症的外在表現形式，而焦慮症則是匆忙症的病根。美國加州門羅公園長老教會主任牧師約翰‧歐特堡（John Ortberg）在著作《十個改變生命的屬靈操練》（The Life You've Always Wanted）中寫道：「令你匆忙的不是一張混亂行程表，而是你那顆焦慮的心。」
【金句：焦慮是對將來可能出現的威脅和危險的擔憂。】
恐懼是對現實威脅和危險的反應，焦慮是對將來可能出現的威脅和危險的擔憂。這些威脅和危險有可能出現，也可能不會出現，換句話說，焦慮是針對未來的，它被「最怕萬一」所操控。人們不會對已經發生了的舊事感到焦慮，而是沉迷於對未來的過度幻想，對未來可能發生的威脅和危險感到憂心如焚：
「萬一考試時我甚麼都想不起來怎麼辦？」
「萬一我的工作沒辦法完成怎麼辦？」
「萬一我被老闆炒魷魚怎麼辦？」
「萬一我身無分文流落街頭時怎麼辦？」
「萬一我被人恥笑怎麼辦？」
這些持續的情緒狀態就是焦慮。跟焦慮相比，恐懼的時間很短，當威脅和危險消失，警報解除後，恐懼情緒便煙消雲散。焦慮則是時間更長、更複雜的情緒狀態，可以使人生活在水深火熱之中。
當然，適度焦慮是必需的，所謂人無遠慮必有近憂。適切的焦慮驅使我們提前做好準備。例如，焦慮可鼓勵人提前把講稿背得滾瓜爛熟，避免出錯；可以讓我們在危險還沒發生時，防患未然。然而，這並不是說焦慮越多越好，如果焦慮過了頭，就會適得其反。若為萬分之一的威脅和危險付出百分之百的精力，還怎麼有精力去處理剩下來的萬分之九千九百九十九項事情呢？
多年來，筆者見過太多被焦慮折磨得苦不堪言的人。他們每天都活得提心吊膽，臉上時刻掛着緊張和憂慮的表情，一天到晚匆匆忙忙，寢食難安。焦慮有如一個狂燃不息的火頭，燒掉他們的快樂和幸福，焚乾了他們全部的心血，直至筋疲力盡。
本文內容獲非凡出版授權轉載，文章題目由am730編輯所擬。
內容轉載自：《擊退匆忙症》
出版社：非凡出版
作者：釘子心理互助組