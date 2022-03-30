都市病｜什麼導致匆忙症? 內心焦慮是根源

Jeffrey是剛畢業的大學生，在IT行業找到了一份工作。最初看起來很不錯，但好景不長，隨着工作深入，壓力亦越來越大。為了完成一個大型項目，他經常開OT至深夜；同時變得憂心忡忡，擔心工作出錯會被老闆炒魷魚，害怕無法應付信用卡支出，憂慮女朋友會跟他分手。總之他一直在為那些還沒有發生，又或者根本就不會發生的事情而擔驚受怕。

最近，情況越來越差，那些揮之不去的擔心和焦慮在Jeffrey腦內徘徊，令他變得憂心如焚，疲憊不堪。除了夜不能寐，他還越來越緊張，精神很難放鬆下來，煩躁、易怒、反覆無常，常常為一件小事大發脾氣，總是毫無理由地埋怨、指責別人。儘管Jeffrey已極力控制着個人情緒，試圖通過分散注意力讓自己平靜下來，但無止盡的擔憂日夜纏擾他，把他推向崩潰邊緣。他常常自我安慰：「船到橋頭自然直，所有事情總會否極泰來。」但似乎總有另一把惡魔般的聲音在迴盪：「你的生活只會永遠那麼壞。」

根據「戰或逃反應」（Fight-or-flight response）這個心理學概念，即使Jeffrey想像出來的威脅和危險只有萬分之一的發生機率，他也會視之為真實，因為在他眼中，不怕一萬，就怕萬一。為了避免那些可怕的事情出現，他身不由己地逼迫自己日夜忙碌，陷入匆忙症的泥沼。

匆忙症是一種非常複雜的心理問題，你需要深入本心，不斷叩問自己，才能發現其根源。透過多種症狀表現，我們可深入分析匆忙症內部的驅動力。實際上，我們可以把匆忙症看成是在台上表演的木偶，翻來撲去，但牽動他們的只不過是一根根細線，而這根細線就是焦慮。