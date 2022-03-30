都市病｜你有無「匆忙症」? 簡單測試是否患上

Emma 是一家中學的新任女教師，她每天平均工作時間長達十六小時，從早晨課堂開始直到深夜批改作業，整天忙忙碌碌，她覺得總有做不完的工作，總有一些頑皮學生要操心。就這樣周而復始，她匆忙於備課、上堂、批改作業、管理學生、參加教學研討會，還要撰寫各種讀書筆記，開展晉升、課題研究等活動，接受校方有關部門的各式評估。

由於在教學工作上急於求成，Emma 把精力分散到很多事情上，行事較衝動，欠缺耐性，結果不僅學生的成績未能提升，還弄得自己心力交瘁，最後更病倒了。

你是否像Emma 般匆匆忙忙的人？以下請完成一個簡單的匆忙症小測驗。如果你對四個或以上的問題回答是「經常」，就很有機會已患上匆忙症。