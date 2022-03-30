都市病｜你有無「匆忙症」? 簡單測試是否患上

Emma 是一家中學的新任女教師，她每天平均工作時間長達十六小時，從早晨課堂開始直到深夜批改作業，整天忙忙碌碌，她覺得總有做不完的工作，總有一些頑皮學生要操心。就這樣周而復始，她匆忙於備課、上堂、批改作業、管理學生、參加教學研討會，還要撰寫各種讀書筆記，開展晉升、課題研究等活動，接受校方有關部門的各式評估。
由於在教學工作上急於求成，Emma 把精力分散到很多事情上，行事較衝動，欠缺耐性，結果不僅學生的成績未能提升，還弄得自己心力交瘁，最後更病倒了。
你是否像Emma 般匆匆忙忙的人？以下請完成一個簡單的匆忙症小測驗。如果你對四個或以上的問題回答是「經常」，就很有機會已患上匆忙症。
簡單測試是否患上匆忙症！
假如以上六條問題的答案都是「經常」，幾乎可確定你已經患上匆忙症。那就請你抽時間，專心認真地閱讀這本書，讓我們幫你擺脫這個都市病。
先旨聲明，這不是一本簡單地教你怎樣放慢生活節奏，或者如何在繁雜中選擇放棄的書，而是告訴你：匆忙是一種慣性思維、機械動作，以及僵化的生命操作系統（Life Operating System），也是對內心的忽視、時間的浪費、生命的虛度。提升生命操作系統，意味着你要把慣性思維化為彈性思維，將機械動作轉成彈性動作，讓封閉的自我升級到開放的自我——升級完成之後，就是生命反轉之時！
本文內容獲非凡出版授權轉載，文章題目由am730編輯所擬。
內容轉載自：《擊退匆忙症》
出版社：非凡出版
作者：釘子心理互助組