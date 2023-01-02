酒精消毒｜消毒手乾又痛！出現5大症狀可能患上皮膚炎

刺激性接觸性皮膚炎是指對本來不會過敏的物質(常見如：水、酒精、清潔劑等)，因為接觸次數頻繁或物質濃度過高，以及皮膚屏障本身受損狀態，進而引發的發炎反應，因此每個人都可能發生。

疫情開始至今，已經習慣隨時噴一下酒精，使用酒精乾洗手了嗎？每天噴酒精、洗手、洗碗等，碰水的次數超過數十次？在習慣了用酒精消毒、常洗手保持手部衛生之際，也要學會如何保養、照護，以維持手部健康。

刺激性接觸性皮膚炎 常見手部乾裂、乾癢腫痛

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區皮膚科醫師劉康玲說，如果手部乾裂、乾癢腫痛，手部尤其指縫、皺褶處及指端出現脫皮，甚至指縫邊緣及近端甲褶(proximal nail fold)紅腫、甲上皮(cuticle)消失等，這些徵狀可能都是手部發出的警訊。

刺激性接觸性皮膚炎(irritant contact dermatitis)，是手部常見皮膚疾病之一，尤其是在冬季。簡單來說，刺激性接觸性皮膚炎是指對本來不會過敏的物質(常見如：水、酒精、清潔劑等)，因為接觸次數頻繁或物質濃度過高，以及皮膚屏障本身受損狀態，進而引發的發炎反應，因此每個人都可能發生。