酒精｜飲酒留意熱量 水或淡茶助解酒

臨近聖誕及新年，相信大家都會出席大大小小的派對，酒精是派對上不可缺少的東西，Nutrilicious創辦人兼首席營養師Michelle指出，濃度愈高的酒精熱量愈高，提醒不要飲過量，如不想飲醉酒，可先食含蛋白質及脂肪的食物，以減慢酒精吸收速度。

1克酒精約提供7卡路里，約為碳水化合物及蛋白質的兩倍熱量，一罐5%酒精濃度的啤酒約有104卡路里；而紅酒或白酒約有12%酒精濃度，半杯約125毫升就已有108卡路里，應留意攝取量。雖現時市面上有不少標榜零糖或零酒精啤酒，不過Michelle提醒，「這類啤酒一罐仍有60至110卡路里，飲太多一樣容易攝取過多熱量，導致過肥或脂肪肝。」

進食含蛋白質及脂肪的食物可減慢酒精吸收速度。

忌空腹飲酒

想減低飲醉酒機會，首要避免空腹飲酒，建議飲酒之前「打底」，Michelle指，「進食含蛋白質及脂肪的食物，例如雞蛋、豆漿及芝士三文治等，減慢酒精吸收速度，及保護腸道黏膜。」另外，飲酒時與水間隔飲用，有助減少飲酒量及補充身體的水分。

想加速解酒，水或淡茶都可幫助身體代謝酒精，及排出酒精代謝物，但要避免飲濃茶，因含有茶鹼及咖啡因，或令血管收縮而導致血壓上升，引起頭痛。

酒後補充維他命B、C

飲酒過量或致維他命B及C等營養素流失，故酒後應多補充含維他命B的食物如全穀類、瘦肉及深綠色蔬菜等，幫助身體代謝酒精，減低肝臟負荷；亦可進食士多啤梨、橙及十字花科蔬菜如西蘭花等吸收維他命C，有效減低肝臟氧化。