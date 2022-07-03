醉酒｜飲酒面紅 係酒精散得快？

飲酒後面紅是好還是不好，經常眾說紛紜，有人認為面紅不好代表易醉，又有人持相反意見酒精可快點「散」。而事實上，原來飲酒易面紅的人身體缺少了一種東西，並非一件好事。

一系列代謝過程

有醫生指出，當酒精(乙醇)進入人體之後，會進行一系列代謝過程，首先會代謝成為乙醛，繼而代謝成為醋酸，然後再轉化為水和二氧化碳排出體外。而代謝過程需要一些「酶」去加速過程，如果身體缺乏某些酶，就會造成某些代謝過程十分緩慢。