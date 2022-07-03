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健康
2022-07-03 22:00:56

醉酒｜飲酒面紅 係酒精散得快？

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飲酒面紅 係酒精散得快？

飲酒面紅 係酒精散得快？

飲酒後面紅是好還是不好，經常眾說紛紜，有人認為面紅不好代表易醉，又有人持相反意見酒精可快點「散」。而事實上，原來飲酒易面紅的人身體缺少了一種東西，並非一件好事。

 

一系列代謝過程

有醫生指出，當酒精(乙醇)進入人體之後，會進行一系列代謝過程，首先會代謝成為乙醛，繼而代謝成為醋酸，然後再轉化為水和二氧化碳排出體外。而代謝過程需要一些「酶」去加速過程，如果身體缺乏某些酶，就會造成某些代謝過程十分緩慢。

嘔吐

酒精會令人神志不清，做出匪夷所思的事，如抱住馬桶睡覺。

缺乏乙醛去氫酶

而飲酒會面紅的人就是因為缺乏了代謝乙醛的「乙醛去氫酶」，而原來有約三分一的亞洲人都缺乏了這些酶。沒有乙醛去氫酶的人，飲酒後就容易令乙醛累積，刺激了微絲血管擴張，因而出現面紅，並引起一系列飲醉酒的反應，如頭暈頭痛、頭暈眼花、噁心、心跳加速等。

頭頸癌

酒精或致頭頸癌和食道癌，都是相對難處理的癌症。

飲酒或致癌

事實上，「與飲酒有關的乙醛」已被列為「令人類致癌(第一組)」的致癌物，可引致食道癌、頭頸癌等，因此建議有飲酒習慣人士應盡量減少飲酒，而沒有飲酒習慣人士也不應該開始飲酒。每日酒精攝取分量最多為男士兩個酒精單位、女士一個酒精單位。一個酒精單位為10毫升酒精，即大約等於一罐330毫升、酒精濃度為3.3%的啤酒；一杯約80毫升、酒精濃度為12.5%的餐酒、一小杯約25毫升、酒精濃度為40%的烈酒。

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