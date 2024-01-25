釋迦點揀？5個小貼士教你選中甜美高纖番荔枝

外形似佛祖頭部的釋迦（英文︰Custard Apple），又稱為番荔枝，有青色的鱗皮，果肉則呈奶白色，味道甜滑，並曾被選為十大營養食物之一，當中所含的維他命、鉀質及膳食纖維等，可降血壓、抗氧化、護眼、幫助消化、抗炎等，甚至有助預防癌症。
釋迦功效 維他命C豐富調節血壓
釋迦每100克約有2.7克纖維，含量比火龍果高一倍有多，並且幾乎能提供人體每日所需的維他命C。同時，釋迦的鉀質含量亦高，有助調節血壓，以及降低腦血管與心血管疾病發生的風險。
挑選釋迦5個小貼士
如何挑選釋迦？專家就指
- 最好選擇外表完整，不要有缺陷，若釋迦已裂開或流出果液，則已經過熟
- 鱗皮一致、間距一致的果實，若鱗皮過於擁擠，即代表甜度及水分都較低
- 表皮要選綠中帶黃，會較新鮮
- 釋迦越重甜度越高、水度足
- 挑選時用手輕輕按壓，硬實一點的較能存放，微硬7分熟的吃起來會有發酵的酒味
另外，若果實偏硬可以用報紙包好幫助加速成熟，想放久一點就要放在陰涼通風位置，千萬別用膠袋封實令其窒息變壞。
釋迦果梗軟化最啱食
一般釋迦放一兩日便會變軟，便已經可以享用，冬天的熟成時間或要多一兩天。食用釋迦時，可以輕輕按壓果梗位置，呈軟化狀態且可以對半剝開果肉，這時就是最適合食用的時間，果肉軟綿而味甜，可將果肉雪凍後進食。不過，假如打開看到果肉呈透明及軟爛狀態，則果肉已經過熟，味道也會變差，甚至已腐爛不宜食用。