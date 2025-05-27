重度使用手機肩頸痠痛？中醫「1治療」改善烏龜頸、富貴包

亞洲大學附屬醫院中醫師吳俊昌發現，近來門診不少患者雖然年紀頗輕，卻長期飽受肩頸痠痛、網球肘之苦，甚至出現「烏龜頸」、「富貴包」的症狀，詢問後，發現多半都是重度電子產品使用族群，每天手機、電腦幾乎不離身，雖然嘗試西醫復健但卻效果有限，因此評估後，建議採用浮針治療，果然大幅縮短患者的病痛時程，也改善頸部不適症狀。

吳俊昌中醫師指出，長期姿勢不良或過度使用肌肉，都會造成「肌肉受傷」，甚至衍生椎間盤突出等後遺症，不僅整天疼痛難耐，甚至會影響睡眠，造成生活質素大幅下降。而「烏龜頸」、「富貴包」的症狀，前者主要是頭頸向前傾、背部拱起或駝背，側面看就像烏龜探頭一般；後者則是指第六頸椎到第三胸椎中的突起處，大多在大椎穴附近，外形有如突出的小山坡，由於西醫發現常出現在社會經濟地位高及年長貴婦(Dowager)身上，因此又稱為「Dowager's Hump」。

中醫治療肩頸痠、腰背痛 「浮針療法」放鬆筋膜、紓緩疼痛

吳俊昌中醫師指出，中醫治療疼痛除了使用傳統針灸與藥物治療外，也可選擇「浮針療法」處理，其原理是將一次性的即棄式浮針針具，刺入疼痛肌群(患肌)附近的皮下疏鬆結締組織(即皮膚下的一層柔軟組織)，接著以特有的「掃散」與「再灌注」手法，幫助放鬆繃緊的筋膜、促進循環，這與傳統針灸的針刺深度與治療理念不同，屬於現代針灸的新技術。

吳俊昌中醫師強調，浮針的安全性高，僅針刺於皮下層，不會接觸重要神經或器官，且全程使用無菌、即棄式針具，也無注射藥物注射，許多患者在第一次治療後疼痛即顯著改善，相較傳統針灸，浮針治療幾乎無痠、麻、脹、痛等不適感，過程舒適，十分適合因過度使用、拉傷、扭傷等造成的肌肉與軟組織疼痛，例如四肢關節疼痛、頸肩僵硬、背部腰臀痠痛等。