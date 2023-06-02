重訓呼吸法｜唔留意呼吸 隨時傷腰

在做重量訓練的時候，大多都會聽到發力時呼氣，放鬆時吸氣，但當中的作用為何？實際操作上應如何執行？又原來，在大重量訓練時，呼吸方式又不盡相同，現在就學好呼吸，讓你的訓練更上一層樓。

發力呼氣 放鬆吸氣

對於一些單關節動作，而且用的是約15RM較輕的重量，核心肌群負荷較小，可以維持暢順的呼吸，照樣發力時呼氣，放鬆時吸氣，中間毋須閉氣或停頓。但如果用上8至12RM甚至更大的重量，而且做的是會給核心肌群一些壓力的，例如深蹲、硬舉之類，就可能要特別留意呼吸了。