量血壓左定右？方法係兩隻手都度最準確

血壓高（英文︰Hypertension，high blood pressure）會影響全身血管健康，引起心臟病、中風及心臟衰竭等病症，很多人因而不時量血壓，以及早發現異常情況。你量血壓時會度左手還是右手？美國一項研究發現，度血壓最好是兩手都量，然後採納較高血壓值的數據，才可更準確跟進血壓水平。
根據刊載在《Hypertension》的研究，綜合分析了23項關於血壓的研究，涵蓋逾5.3萬名、平均年齡為60歲的成年人健康數據。結果發現，高血壓患者若只記錄單一隻手的血壓值，會令約12%患者的心血管疾病風險被低估，如使用度出較高血壓的數據作為標準，則有3.5%患者被重新劃分為高風險群組。
量血壓方法
參與研究的專家指出，如果只量度單一隻手臂的血壓，便無法準確測量病人是否患上高血壓，因此建議大眾，量血壓時要同時度量左右手臂，然後以較高血壓值的數據為準，才能更準確評估罹患心血管疾病的風險。
根據衛生署資料，一般成年人應把收縮壓及舒張壓分別維持 低於120毫米水銀柱(mmHg)及80毫米水銀柱(mmHg)的水平。而高血壓是指 :上壓持續位於或高於140 mmHg 或下壓持續位於或高於90mmHg。
量血壓時間
除了左右手臂同時量度外，專家亦建議量度血壓最好是在輕鬆無壓力的環境下進行，並適宜在早上6至9時或傍晚相同的時間量度血壓，並且要記錄數據，以便醫生跟進和評估病況。