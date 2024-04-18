量血壓左定右？方法係兩隻手都度最準確

血壓高（英文︰Hypertension，high blood pressure）會影響全身血管健康，引起心臟病、中風及心臟衰竭等病症，很多人因而不時量血壓，以及早發現異常情況。你量血壓時會度左手還是右手？美國一項研究發現，度血壓最好是兩手都量，然後採納較高血壓值的數據，才可更準確跟進血壓水平。

根據刊載在《Hypertension》的研究，綜合分析了23項關於血壓的研究，涵蓋逾5.3萬名、平均年齡為60歲的成年人健康數據。結果發現，高血壓患者若只記錄單一隻手的血壓值，會令約12%患者的心血管疾病風險被低估，如使用度出較高血壓的數據作為標準，則有3.5%患者被重新劃分為高風險群組。