熱門搜尋:
C觀點 消委會 金像獎2022 I SWIM 動漫節2022 超級月亮 安倍晉三 雷神奇俠4 故宮文化博物館 報稅 姜濤 周顯
返回
健康
2022-07-18 16:04:59

金像獎影帝謝賢疑中風歪嘴 兩大原因教埋你點分

分享：
謝賢除下口罩後，驚見他有咀歪的情況。

謝賢除下口罩後，驚見他有咀歪的情況。

謝賢在周日7月17日第40屆香港電影金像奬取得影帝殊榮，但在訴說得獎感受時被發現有歪嘴的情況，不少人估計他曾中風，而除了中風之外，亦有可能是俗稱面癱的貝爾氏麻痺症。

中風半邊身受累

不少人對中風都很熟悉，主要分為腦部血管被血栓阻塞造成的缺血性中風，以及腦部血管爆破而形成的出血性中風兩大類，前者較常見。出現中風的話，視乎情況嚴重程度，可以影響言語能力、一邊身體活動能力、自理能力、認知能力，甚至可致命。而歪嘴也是表徵之一。中風後須盡快入院治療，以減低對身體機能的影響；中風後一年內也是復康的黃金期，需要積極接受復康治療，讓身體機能得以最大程度的復原。

中風面癱
中風

中風是由於腦部血管阻塞或者爆裂，而影響腦部功能引發症狀。

面癱眼睛未能完全閉合

因為新冠疫苗有可能引起貝爾氏麻痺症的副作用，近年大眾也提升了認知。成因目前仍未全確定，但估計與病毒感染面部神經線有關，而疲勞、壓力大、睡眠不足、長期病患等令免疫力下降的話，就會較易出現面癱。一般患者出現單邊面嘴角下垂、眼睛不能完全閉合、流口水等，部分患者亦會有頭痛、耳痛、對聲音敏感等。症狀在頭兩三天會變嚴重，大約一星期後趨穩定，兩三周後開始好轉，約七成人可以全完復原，但如果三個月後情況持續，便很大可能會留下後遺症。治療上，須用上高劑量口服類固醇減少神經線發炎，增加神經恢復機率，同時補充維他命B，幫助神經復原。

面癱

貝爾氏麻痺症是因面部神經受感染而導致。

4點分辨中風定面癱

  • 額頭皺紋：當「戚眉」時，中風患者或見額頭皺紋有高低，較低為患側；而面癱患者做不到戚眉動作，皺紋較淡或消失。
  • 閉眼：如果眼睛可正常閉合，多為中風；面癱者較多不能完全閉合眼睛。
  • 說話：中風者舌頭功能下降，很多說話都不能講清楚；面癱患者主要影響嘴唇，因此只有少數涉及嘴唇的發音不會清晰。
  • 手腳：中風者同時會有單邊手腳無力情況，而面癱者沒有影響。

不過無論中風還是貝爾氏麻痺症，均屬急須處理的病症，當出現症狀時建議即時求醫。

手臂

中風或有單邊肢體無力徵狀，而面癱不會影響四肢。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受