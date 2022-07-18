金像獎影帝謝賢疑中風歪嘴 兩大原因教埋你點分

謝賢在周日7月17日第40屆香港電影金像奬取得影帝殊榮，但在訴說得獎感受時被發現有歪嘴的情況，不少人估計他曾中風，而除了中風之外，亦有可能是俗稱面癱的貝爾氏麻痺症。
中風半邊身受累
不少人對中風都很熟悉，主要分為腦部血管被血栓阻塞造成的缺血性中風，以及腦部血管爆破而形成的出血性中風兩大類，前者較常見。出現中風的話，視乎情況嚴重程度，可以影響言語能力、一邊身體活動能力、自理能力、認知能力，甚至可致命。而歪嘴也是表徵之一。中風後須盡快入院治療，以減低對身體機能的影響；中風後一年內也是復康的黃金期，需要積極接受復康治療，讓身體機能得以最大程度的復原。
面癱眼睛未能完全閉合
因為新冠疫苗有可能引起貝爾氏麻痺症的副作用，近年大眾也提升了認知。成因目前仍未全確定，但估計與病毒感染面部神經線有關，而疲勞、壓力大、睡眠不足、長期病患等令免疫力下降的話，就會較易出現面癱。一般患者出現單邊面嘴角下垂、眼睛不能完全閉合、流口水等，部分患者亦會有頭痛、耳痛、對聲音敏感等。症狀在頭兩三天會變嚴重，大約一星期後趨穩定，兩三周後開始好轉，約七成人可以全完復原，但如果三個月後情況持續，便很大可能會留下後遺症。治療上，須用上高劑量口服類固醇減少神經線發炎，增加神經恢復機率，同時補充維他命B，幫助神經復原。
4點分辨中風定面癱
- 額頭皺紋：當「戚眉」時，中風患者或見額頭皺紋有高低，較低為患側；而面癱患者做不到戚眉動作，皺紋較淡或消失。
- 閉眼：如果眼睛可正常閉合，多為中風；面癱者較多不能完全閉合眼睛。
- 說話：中風者舌頭功能下降，很多說話都不能講清楚；面癱患者主要影響嘴唇，因此只有少數涉及嘴唇的發音不會清晰。
- 手腳：中風者同時會有單邊手腳無力情況，而面癱者沒有影響。
不過無論中風還是貝爾氏麻痺症，均屬急須處理的病症，當出現症狀時建議即時求醫。