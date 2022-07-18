金像獎影帝謝賢疑中風歪嘴 兩大原因教埋你點分

謝賢在周日7月17日第40屆香港電影金像奬取得影帝殊榮，但在訴說得獎感受時被發現有歪嘴的情況，不少人估計他曾中風，而除了中風之外，亦有可能是俗稱面癱的貝爾氏麻痺症。

中風半邊身受累

不少人對中風都很熟悉，主要分為腦部血管被血栓阻塞造成的缺血性中風，以及腦部血管爆破而形成的出血性中風兩大類，前者較常見。出現中風的話，視乎情況嚴重程度，可以影響言語能力、一邊身體活動能力、自理能力、認知能力，甚至可致命。而歪嘴也是表徵之一。中風後須盡快入院治療，以減低對身體機能的影響；中風後一年內也是復康的黃金期，需要積極接受復康治療，讓身體機能得以最大程度的復原。