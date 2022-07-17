金像獎2022｜謝賢從影過半世紀 憑《殺出個黃昏》奪影帝 獲全場起立拍手致意

在《第40屆香港電影金像獎》頒獎禮中，張家輝上台頒發最佳男主角，他甫上台即表示，要應ViuTV同事要求，跟ERROR的保錡打招呼。台下的保錡大感意外，隨即舉起手示意。其後家輝介紹影帝候選人，他表示，今屆影帝是謝賢與梁仲恆的對壘，事關林家棟和吳鎮宇都先後扮演過四哥。
張家輝讀錯《殺出個黎明》
其後家輝宣布，由《殺出個黃昏》的謝賢奪得影帝，四哥在林家棟陪同下上台，四哥的步履不太穩，當他接過獎項之後，便拉下口罩跟大家說多謝。台下所有人都起立拍手致意。惟四哥拉下口罩後，發現有歪咀情況，其後家棟隨即幫他拉上口罩，家棟問到他有沒有其他感想要發表，他說︰「我冇呀！我淨係識拎呢個獎咋！」家棟在台上表示，醫生叮囑因人多關係，四哥要戴上口罩。之後他陪四哥落台，四哥也沒有接受訪問便離開會場。
此外，家輝宣讀獎項時，不慎把《殺出個黃昏》讀成《殺出個黎明》。
按此重溫謝賢《殺出個黃昏》專訪
現年85歲的謝賢從影逾半世紀，參與無數電影及電視劇，但一直沒有獲得任何獎項，直到拍攝《殺出個黃昏》才獲《第28屆香港電影評論學會大獎》、《香港電影導演會2021年度獎項》及《第40屆香港電影金像獎》影帝殊榮。之前其子謝霆鋒於98年憑《新古惑仔之少年激鬥篇》拿下最佳新演員時，曾在台上寸爆老竇入行多年從沒獲得一個獎項。
謝霆鋒曾寸老竇冇獎拎
他在2011年憑《線人》的「細鬼」榮獲「最佳男主角」時，在台上提及18歲拿新人獎的說話︰「我18歲攞新人獎，我老竇曾經同我講過：『我喺你細細個時拍過幾百套劇、幾百套電影。』嗰晚我就同番佢講，你拍過幾百套戲，你有冇攞過金像獎，之後一個獎擺喺枱面。我知佢喺屋企睇緊電視，我唔知點解呢番說話擺喺心入面12年，我希望佢唔好似我咁放喺心12年。希望佢原諒呢個不知天高地厚、無禮貌嘅小朋友。要湊大一個咁難教嘅細路、每日要笑面迎人，你至係最佳男主角。」