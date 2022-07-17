金像獎2022｜謝賢從影過半世紀 憑《殺出個黃昏》奪影帝 獲全場起立拍手致意

在《第40屆香港電影金像獎》頒獎禮中，張家輝上台頒發最佳男主角，他甫上台即表示，要應ViuTV同事要求，跟ERROR的保錡打招呼。台下的保錡大感意外，隨即舉起手示意。其後家輝介紹影帝候選人，他表示，今屆影帝是謝賢與梁仲恆的對壘，事關林家棟和吳鎮宇都先後扮演過四哥。

張家輝讀錯《殺出個黎明》

其後家輝宣布，由《殺出個黃昏》的謝賢奪得影帝，四哥在林家棟陪同下上台，四哥的步履不太穩，當他接過獎項之後，便拉下口罩跟大家說多謝。台下所有人都起立拍手致意。惟四哥拉下口罩後，發現有歪咀情況，其後家棟隨即幫他拉上口罩，家棟問到他有沒有其他感想要發表，他說︰「我冇呀！我淨係識拎呢個獎咋！」家棟在台上表示，醫生叮囑因人多關係，四哥要戴上口罩。之後他陪四哥落台，四哥也沒有接受訪問便離開會場。

此外，家輝宣讀獎項時，不慎把《殺出個黃昏》讀成《殺出個黎明》。