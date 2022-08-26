鈥激光 徹底剝離前列腺增生

前列腺是男性獨有器官，由於受男性荷爾蒙影響，前列腺的體積會隨著年紀變得愈來愈大，漸漸令尿道出口受阻，開始有尿頻、排尿不暢順、小便排不清等症狀，稱之為「良性前列腺增生」。雖說良性，但隨著阻塞愈來愈嚴重，也可能影響膀胱甚至腎功能。若前列腺增大至重80克左右，現時可考慮「鈥激光前列腺剝離術」，把前列腺組織徹底剝離。

泌尿外科專科醫生張源津表示，「鈥激光前列腺剝離術(Holmium Laser Enucleation of Prostate, HOLEP)可分為兩部分：鈥激光和剝離。鈥激光的特性，比較適合作剝離手術，它止血的能力也比較好。而某程度上剝離的部分更重要。」

猶如分開果肉和果皮

至於如何剝離，張源津解釋，「可想像一下，前列腺就像一個橙，有果皮和果肉。假如以傳統的前列腺刮除手術，即等於將果肉切碎後取出，於是橙內便有很多傷口。而剝離術的意思，是透過果皮和果肉之間的虛位，利用鈥激光把果肉和果皮剝離，然後將整個果肉推進膀胱裡，再用儀器伸進膀胱把果肉弄碎吸出。」

這種手術的優點包括：

1. 病人流血較少。

2. 可切除得較徹底，基本上九成的前列腺組織都可以用這方法切除，只留下「果皮」，大幅減少將來復發的

風險。