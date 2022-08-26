鈥激光 徹底剝離前列腺增生

前列腺是男性獨有器官，由於受男性荷爾蒙影響，前列腺的體積會隨著年紀變得愈來愈大，漸漸令尿道出口受阻，開始有尿頻、排尿不暢順、小便排不清等症狀，稱之為「良性前列腺增生」。雖說良性，但隨著阻塞愈來愈嚴重，也可能影響膀胱甚至腎功能。若前列腺增大至重80克左右，現時可考慮「鈥激光前列腺剝離術」，把前列腺組織徹底剝離。
泌尿外科專科醫生張源津表示，「鈥激光前列腺剝離術(Holmium Laser Enucleation of Prostate, HOLEP)可分為兩部分：鈥激光和剝離。鈥激光的特性，比較適合作剝離手術，它止血的能力也比較好。而某程度上剝離的部分更重要。」
猶如分開果肉和果皮
至於如何剝離，張源津解釋，「可想像一下，前列腺就像一個橙，有果皮和果肉。假如以傳統的前列腺刮除手術，即等於將果肉切碎後取出，於是橙內便有很多傷口。而剝離術的意思，是透過果皮和果肉之間的虛位，利用鈥激光把果肉和果皮剝離，然後將整個果肉推進膀胱裡，再用儀器伸進膀胱把果肉弄碎吸出。」
這種手術的優點包括：
1. 病人流血較少。
2. 可切除得較徹底，基本上九成的前列腺組織都可以用這方法切除，只留下「果皮」，大幅減少將來復發的
風險。
尿控問題可復原
由於流血較少，病人一般可於術後第三日出院。副作用方面，約有一成病人術後會出現尿控問題，若透過醫護人員指導盆底肌肉運動，在3個月內98%以上的病人都可回復正常尿控功能。張源津續指，「所以我常向病人形容，這是一個先苦後甜的手術，若出現尿控問題會比較辛苦，但絕大部分均可以康復，將來前列腺增生復發的風險很低。」
早求醫可用藥處理
張源津強調，並非所有前列腺良性增生病人都需要做鈥激光剝離術，如果前列腺體積未算太大，盡早求醫，其實有較簡單的方法可處理。「醫生會先評估症狀，例如若症狀以排尿不暢順、『窒下窒下』為主，可能會先處方前列腺藥物。」常用的藥物有兩種，第一種是甲型交感神經接受體阻斷劑，原理是放鬆前列腺，令小便較暢順。第二種是5α還原酶抑制劑，作用是抑制身體其中一種男性荷爾蒙，令前列腺隨著時間慢慢縮小20%至25%，好處是前列腺縮小後可減少將來出現良性增生的問題，但壞處是最少要服用一年才見效。而因抑制了男性荷爾蒙，有可能影響性功能、性慾等。
若藥物治療效果不理想，便可能須考慮以手術形式處理，例如傳統的前列腺刮除手術，以及鈥激光前列腺剝離術等。