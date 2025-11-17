銀髮族健身風潮興起 專家提醒：「7大錯誤」增加受傷風險！

有些人追求次數或重量， Leo Mathew物理治療師提醒，比起這些更應優先考慮動作的品質，以避免運動傷害，也能確保穩定進步。

隨著健康意識抬頭，愈來愈多年長者走進健身室，透過重量訓練維持肌肉量、預防肌少症。專家提醒，重量訓練有助於強化骨質與肌力，但前提是要執行得當！若錯誤使用器材，容易造成傷害、引起反效果。專家也統整出許多銀髮族在開始訓練時常犯下7大錯誤，包括突然增加負荷、只追求次數或重量、忽略熱身和健身後的疼痛等，幫助大家更安全地享受運動的益處。

1. 起步就拿太重 容易受傷還會養成錯誤習慣！

Michael Betts健身教練表示，肌肉、骨骼與結締組織需要時間適應阻力訓練，如果一開始重量太重，可能容易受傷，還會養成錯誤的動作習慣，之後就更難矯正。他建議初學者應從利用自身體重的徒手訓練，或輕重量訓練開始，先確保能以正確姿勢完成12到15下，再逐步增加重量，讓神經系統循序漸進地學習正確的運動方式。

2. 還在只著重數字？正確的技巧才真正有助益

有些人追求次數或重量，忽略了動作的品質。Leo Mathew物理治療師提醒，比起這些更應優先考慮緩慢且可控制的動作，因為好的動作技巧能避免運動傷害，也能確保穩定進步。Betts教練也建議，剛開始可以諮詢具指導老年人經驗的專業教練，請對方協助評估動作品質、設計訓練計畫，在前期就掌握正確姿勢。

3. 忽略熱身和關節靈活度 訓練效果受限

許多年長者上健身室後就開始鍛煉，忽略了包括髖部、肩膀、腳踝等關節的靈活度，而這些原因可能是多年的久坐造成。Betts教練指出，如果力氣有了，但活動的幅度不足，整體動作還是會失衡，訓練效果也會受限。他建議，每次訓練前花10至15分鐘進行伸展或關節靈活度的練習，特別著重於髖關節、肩膀與胸椎，以預防代償動作，進而增加受傷風險，同時確保應該要加強的肌肉都有被鍛煉到。