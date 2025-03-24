今天是世界防癆日，本港每年約有3,000宗個案，雖然比五、六十年代有改善，但相對歐美國家數字仍然偏高。呼吸系統科專科醫生朱頌明指，「香港居住密度高和人煙稠密，空氣流通不良，會增加感染風險。建議出現可疑症狀時及早檢查和診斷，以防惡化並降低傳染風險，早期治療的治愈率可達90%以上。」 細菌可走遍全身 結核病可影響人體的任何器官，但最常見的形式是肺結核。其主要症狀包括：

1.長期咳嗽：通常是持續超過兩至三周的咳嗽，並可能伴隨咳血；

2.發燒和盜汗：盜汗問題通常在夜間出現；

3.胸痛；

4.體重減輕和食慾不振；

5.持續疲倦。 然而，由於結核病的症狀與其他呼吸道疾病(如感冒、支氣管炎、肺癌等)相似，增加誤診的風險。因此，僅憑症狀無法準確判斷是否患有結核病，須依靠更深入的檢查(如X光檢查)才能確診。朱頌明表示，「肺部是最容易感染的部位，但若抵抗力較差，結核病可能通過肺部的淋巴或血管直接傳播至全身，甚至造成腦膜炎，引起頭痛、嘔吐或意識模糊等症狀，還可能蔓延至腎臟，造成腎衰竭。」

最長潛伏一世 朱頌明指，肺結核可分為開放型肺結核和封閉型肺結核，其潛伏期最短可為幾個星期，而最長則可能達到一生。「由於部分患者沒有症狀，可能在檢查時才發現自己已經感染。不過，若肺結核僅處於潛伏期，則不會傳染給他人。」 結核病的傳播主要是透過空氣，有可能是患者吐出的痰乾掉後，被風吹起細菌而傳播；患者咳嗽所產生的飛沫也可能將細菌傳播。但一般情況下，若患者沒有咳嗽，即使共用餐具，透過口水接觸的傳染機率相對較低。 4類人高危

在密閉空間中，若患者曾咳嗽，健康的人吸入這些細菌便可能感染結核病。以下是一些高風險人群：

‧營養不良者：免疫系統較弱，容易受到感染；

‧居住環境擠迫者：在擁擠且通風不良的環境中，傳染風險顯著增加；

‧免疫系統受損者：如HIV陽性者、接受免疫抑制治療的患者等；

‧醫護人員：由於經常接觸結核病患者，醫療工作者的感染風險也相對較高。



為甚麼是「窮人病」？ 居於劏房環境通風不良，風險較大，且出現問題時未必有足夠金錢即時就醫，因此肺結核被認為是「窮人病」。朱頌明提醒，「肺結核是政府規劃中的傳染病，若檢查證實為肺結核，檢驗和治療費用都是全免的。」因此，建議出現可疑症狀時，應佩戴口罩並立即求醫，以便及早檢查和診斷，避免病情惡化並減低傳染其他家庭成員的風險。 早期治療九成治愈 結核病的治療需要遵循醫生的指示規律服藥。一般治療需要長達6個月的抗結核藥物療程。早期發現和治療的患者，治愈率可達90%以上。然而，治療過程中需要注意的是，若患者未能按時服藥或隨意減少藥物劑量，可能導致病情復發甚至產生抗藥性，使下一次治療變得更加困難。