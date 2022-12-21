長新冠｜染疫後難入睡、容易醒 睡眠障礙點算好？

63歲的李小姐，平時睡眠品質很好，躺在床上後十分鐘左右便可安然入眠，近日確診新冠後睡眠變得很差，入睡變得較為困難，睡後容易醒，夜間醒後也沒辦法再入睡，有時需一至兩小時後方可入眠，夜間會醒來兩次，整晚睡不到5小時，隔天體力不佳，精神無法集中，因此求助中醫治療。

睡眠障礙為長新冠之一 容易注意力渙散、情緒不穩

衛生福利部北醫院中醫科主治醫師賴博政說明，新冠肺炎除了以上呼吸道為主的症狀舉凡咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、流鼻水、打噴嚏外，睡眠困擾也是其一。根據研究指出，約有25%至33%的病人因為確診後造成睡眠品質不佳。一般而言，睡眠障礙有分三大類：一、入睡困難，二、睡後容易醒，三、睡眠品質差，容易作夢，睡不飽，隔天精神差，睡得時間變短等。

因為睡眠障礙求助中醫的患者變得比較多，增加約兩成左右。長時間的睡眠障礙會造成注意力不集中，疲勞，情緒不穩定等。

依照睡眠障礙持續的時間可以分為：