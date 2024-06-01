長期下背痛椎間盤突出 脊椎內窺鏡治療效果佳

33歲外籍移工斐先生下背痛持續一年，求助醫師檢查發現脊椎椎間盤突出、椎間盤纖維環破裂，與病人討論後，採用脊椎內窺鏡手術治療，病人術後下背痛立即改善，休養不到一個月就重返職場。
疼痛及麻痺加劇 脊椎內窺鏡治療
台中慈濟醫院骨科醫生陳明慶為斐先生進行門診時，在直抬腿試驗(straight leg raising test, SLRT)中發現角度愈大愈疼痛，懷疑脊椎神經根可能被擠壓；安排磁振造影(MRI)檢查後診斷第五腰椎、第一薦椎椎間盤突出，另外察覺椎間盤病灶影像中有發炎的「亮點」，可能是椎間盤纖維環破裂導致。斐先生在與醫師討論後，表示想早點回到職場，於是選擇了接受脊椎內窺鏡手術。
陳明慶醫生手術取出了壓迫神經的椎間盤突出部分，並修補纖維環裂縫，術後隔天，病人就能下床走路，表示「終於不痛了」。原來陳醫師發現病人不只椎間盤突出壓迫神經根，椎間盤外層纖維環也破裂，導致脊髓液滲入纖維環裂縫而發炎，才會有強烈的疼痛感，發炎病灶在磁力共振影像呈現高訊號區亮點，需用高頻熱凝縮小破裂的纖維環。
脊椎內窺鏡手術 微創發展新術式
陳明慶醫生指出，脊椎內窺鏡手術是近年微創發展的新術式，最大的優點是傷口不到1厘米，內窺鏡器械經皮直達壓迫脊椎神經的病灶，大幅度降低了肌肉剝離與骨骼結構的破壞。內窺鏡手術搭配X光機輔助影像定位，電燒探頭透過內窺鏡管徑，深入脊椎燒灼及減壓。術後傷口僅約0.8厘米且保留絕大部分正常脊椎骨骼結構，術後平均住院1至2天即可出院。
陳明慶醫生指出斐先生脊椎的黃韌帶特別肥厚，表示一般年輕人的黃韌帶不應肥厚，可能是經常坐姿不良或長期彎腰造成。同時提醒，脊椎問題也會發生在青壯年，若要搬重物應以屈髖開腿蹲下的深蹲動作再抬起物品，才能減輕脊椎負擔。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】