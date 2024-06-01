長期下背痛椎間盤突出 脊椎內窺鏡治療效果佳

疼痛及麻痺加劇 脊椎內窺鏡治療

台中慈濟醫院骨科醫生陳明慶為斐先生進行門診時，在直抬腿試驗(straight leg raising test, SLRT)中發現角度愈大愈疼痛，懷疑脊椎神經根可能被擠壓；安排磁振造影(MRI)檢查後診斷第五腰椎、第一薦椎椎間盤突出，另外察覺椎間盤病灶影像中有發炎的「亮點」，可能是椎間盤纖維環破裂導致。斐先生在與醫師討論後，表示想早點回到職場，於是選擇了接受脊椎內窺鏡手術。

陳明慶醫生手術取出了壓迫神經的椎間盤突出部分，並修補纖維環裂縫，術後隔天，病人就能下床走路，表示「終於不痛了」。原來陳醫師發現病人不只椎間盤突出壓迫神經根，椎間盤外層纖維環也破裂，導致脊髓液滲入纖維環裂縫而發炎，才會有強烈的疼痛感，發炎病灶在磁力共振影像呈現高訊號區亮點，需用高頻熱凝縮小破裂的纖維環。