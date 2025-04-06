長期壓力大恐增失智風險？醫生教4招減低對大腦傷害

長期壓力會傷害大腦？有醫生指出，當壓力大時會容易出現健忘難專注等的症狀，而其實這不是錯覺，的確會對大腦的結構和功能造成影響。醫生教4大方法有效保護大腦，降低壓力帶來的傷害。

長期壓力對大腦3大影響 內分泌新陳代謝科陳潔雯醫生在其Facebook專頁分享指，科學證明長期壓力確實會影響大腦的結構與功能。當面對壓力時，身體會釋放皮質醇(Cortisol)，屬一種壓力荷爾蒙，能幫助我們短期應對挑戰。但若長期處於高壓狀態，皮質醇過量會導致： 1. 海馬迴萎縮 症狀：影響記憶力，容易忘東忘西。 2.前額葉皮質功能降低 症狀：思考減緩，令決策力下降。 3.杏仁核過度活躍 症狀：情緒不穩，出現焦慮、易怒感覺。

4招減低壓力對大腦傷害 陳醫生指，長期承受壓力會使大腦「提前衰老」，甚至可能增加失智的風險。以下是她提供的4個建議，幫助保護大腦，減少壓力的影響： 1. 保持規律的睡眠 每天在固定時間上床睡覺，確保獲得7至8小時的深度睡眠。睡前應避免使用手機，以免藍光干擾褪黑激素的分泌。 2. 進行適量運動 有氧運動可促進大腦神經生長因子(BDNF)的生成，幫助腦細胞修復。每周至少進行150分鐘的運動，以保持大腦活力。 3. 芳香療法與冥想 薰衣草：能有效減輕焦慮，促進入睡。

乳香：有助於降低皮質醇分泌，增強專注力。

甜橙：能促進多巴胺的釋放，提升正面情緒。 4.補充大腦營養素 Omega-3(深海魚油)：有助於保護腦神經，減少炎症。

維他命B群：能提高能量代謝，確保大腦正常運作。

GABA(γ-胺基丁酸)：有助於放鬆神經，提高專注力。

