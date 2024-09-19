長期病患小心生蛇！流動巡遊車 玩小遊戲先發制「蛇」

雖然生蛇(帶狀疱疹)由細聽到大，但不少人仍然覺得與自己無關。其實只要小時候曾出水痘，日後免疫力下降時就可能生蛇，甚至出現後遺神經痛等問題。長者、患有長期病如糖尿病、高血壓、紅斑狼瘡症等，都是生蛇高危一族，接種疫苗則有助預防生蛇及其後遺症的風險。
趁免疫力下降發病
小時候出水痘，其實是感染了水痘帶狀疱疹病毒，即使水痘痊愈，病毒會一直潛藏於神經系統之內，到免疫力下降時，水痘病毒就會乘機大量複製，攻擊神經線，令附近皮膚表面長出紅疹，即是生蛇。事實上，大約每3人就有1人有可能生蛇，而長期病患、長者、癌症患者生蛇的風險較高。
長期病患風險高
研究亦指出，糖尿病人生蛇風險比非糖尿病人高出78%，生蛇後出現後遺神經痛的風險亦高45%；而生蛇後，亦會反向影響糖尿病情，約四分一糖尿病人糖化血紅素(HbA1c)會上升，令控病難度增加。心血管病患者也有類似情況，生蛇風險比一般人高34%，而生蛇後一星期內心臟病風險將增加68%、一個月內增加78%；生蛇上眼的話，一個月內中風風險更增加一倍，實在不容忽視。
流動巡遊車大玩互動遊戲
為令市民更了解慢性病患生蛇風險，香港疼痛學會、香港糖尿聯會及關心您的心(心臟病友組織)設立了流動巡遊車，一連6個星期五、六、日遊走港九新界各區，以互動遊戲和體驗，增加大眾對生蛇的認知。互動遊戲的參加者將化身「蛇盾局」特工，利用神盾擋走飛埋身的病毒，並讓疫苗通過，加強自身防禦力；另外，AR自拍體驗區在認識可以生蛇的身體部位及其徵狀之後，就可以下載AR特工照片。現場更有護士駐場提供相關資訊教育，完成遊戲的參加者更將獲贈紀念品。
活動詳情及流動巡遊車日程：https://shingles.omnicampaigns.com