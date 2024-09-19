長期病患小心生蛇！流動巡遊車 玩小遊戲先發制「蛇」

雖然生蛇(帶狀疱疹)由細聽到大，但不少人仍然覺得與自己無關。其實只要小時候曾出水痘，日後免疫力下降時就可能生蛇，甚至出現後遺神經痛等問題。長者、患有長期病如糖尿病、高血壓、紅斑狼瘡症等，都是生蛇高危一族，接種疫苗則有助預防生蛇及其後遺症的風險。

趁免疫力下降發病

小時候出水痘，其實是感染了水痘帶狀疱疹病毒，即使水痘痊愈，病毒會一直潛藏於神經系統之內，到免疫力下降時，水痘病毒就會乘機大量複製，攻擊神經線，令附近皮膚表面長出紅疹，即是生蛇。事實上，大約每3人就有1人有可能生蛇，而長期病患、長者、癌症患者生蛇的風險較高。

長期病患風險高

研究亦指出，糖尿病人生蛇風險比非糖尿病人高出78%，生蛇後出現後遺神經痛的風險亦高45%；而生蛇後，亦會反向影響糖尿病情，約四分一糖尿病人糖化血紅素(HbA1c)會上升，令控病難度增加。心血管病患者也有類似情況，生蛇風險比一般人高34%，而生蛇後一星期內心臟病風險將增加68%、一個月內增加78%；生蛇上眼的話，一個月內中風風險更增加一倍，實在不容忽視。