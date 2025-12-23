長期胃痛吃胃藥無用 揭患膽管癌 醫生揭10大常見癌症早期警號

癌症不一定是來得無聲無色？有醫生分享一宗案例指，曾有一名患者長期出現胃痛和消化不良，即使吃胃藥也無法緩解胃部的不適，後來求醫檢查後發現是患上膽管癌。醫生指出，有些無法改善的症狀，若初步治療的成效不大，就要作出檢查。在常見的10大癌症中，部分症狀可能在早期便已經出現，應保持警覺。

長期胃痛吃胃藥無用 揭患膽管癌

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，癌症患者可能在早期已經出現身體症狀，只是症狀未被重視。該名患者長期遭受消化不良、胃脹和胃悶痛的困擾，求診兩個月被斷為胃酸倒流，進行胃鏡檢查和胃藥治療後，症狀仍未有改善。後來，患者開始出現黃疸(皮膚和眼睛發黃)，經腹部超聲波檢查後被確診患上膽管癌。劉醫生提醒，如果症狀持續且治療效果不如預期，應再深思熟慮，尋求進一步檢查。

痔瘡血便揭患大腸癌

另外，劉醫生再分享，一名患者本身有痔瘡，偶爾出現血便，他一直以為是舊病復發，直到某次血便頻繁，且其臉色蒼白並常感頭暈，才決定就醫。最終檢查結果發現是大腸癌，並伴隨貧血情況。劉醫生提醒，習慣性症狀的變化往往是一個重要的警號，應保持警覺。