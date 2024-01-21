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健康
2024-01-21 13:30:21

長期鼻塞吃藥沒效 竟是鼻中「1原因」所致

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鼻塞

結構式鼻整形手術中可合併下鼻甲手術，透過電燒與雷射讓下鼻甲體積縮小，或是同時進行鼻竇炎內視鏡手術進行鼻部整體改善，後續再搭配鼻噴劑做保養，效果顯著。

25歲擔任護理師的賴先生長年受鼻塞所苦，且用藥也無法有效改善，鼻子不暢通影響精神與睡眠質素，吸鼻子的異音和頻繁擤鼻涕更對生活與工作造成困擾。直到日前求助醫院耳鼻喉科，才發現是鼻中隔彎曲所致，進行結構式鼻整形手術、延長鼻中隔後，鼻子暢通、鼻形也變得更挺，一次改頭換面、重拾清爽人生。

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鼻形不正又鼻塞 鼻中膈彎曲所致

賴先生有感自己鼻形不正，同時想解決鼻塞問題，曾赴耳鼻喉科診所動手術，但鼻塞狀況沒有根治。收治賴先生的羅東博愛醫院耳鼻喉科張家豪醫生，在內視鏡檢查下，才發現鼻塞、鼻樑歪斜都是鼻中隔彎曲所致。

張家豪醫生表示，兩鼻腔之間的分隔板稱為「鼻中隔」，鼻中隔彎曲其實很常見，輕微彎曲不至於影響鼻功能、肉眼也無法分辨，外觀與一般人無異，但嚴重的鼻中隔彎曲可能造成鼻塞、影響鼻竇功能而產生鼻竇炎，成因可能為先天發育生成，或後天外力意外所致。

鼻中隔彎曲

嚴重的鼻中隔彎曲可能造成鼻塞、影響鼻竇功能而產生鼻竇炎。

結構式鼻整形術 改善彎曲和鼻塞

經張家豪醫生評估後，進行「鼻中隔彎曲手術」結合自韓國首爾峨山醫學中心習得的技術「結構式鼻整形手術」，張家豪醫生利用賴先生自體鼻中隔軟骨延長鼻中隔，將彎曲的鼻中隔回復至正軌，並利用異體真皮增高鼻樑和修飾過於突出的駝峰。一次手術便暢通呼吸道、矯正鼻樑，改善鼻子外觀。

張家豪醫生表示，一般人常將鼻塞與感冒聯想，但其實，下鼻甲肥厚、鼻中隔彎曲、慢性鼻竇炎也是造成長期鼻塞的可能原因。鼻子各類症狀環環相扣，長期鼻中隔彎曲或過敏性鼻炎，可能導致慢性鼻竇炎。

鼻噴劑

鼻中隔彎曲會使鼻噴劑不易噴進鼻腔，導致過敏性鼻炎或慢性鼻竇炎控制不佳。

合併鼻甲手術 搭配噴劑保養

鼻中隔彎曲會使鼻噴劑不易噴進鼻腔，導致過敏性鼻炎或慢性鼻竇炎控制不佳。結構式鼻整形手術中可合併下鼻甲手術，透過電燒與雷射讓下鼻甲體積縮小，或是同時進行鼻竇炎內視鏡手術進行鼻部整體改善，後續再搭配鼻噴劑做保養，效果顯著。

鼻塞是不分年齡的常見症狀，張家豪醫生提醒，若是長期用藥鼻塞仍不見好轉、反覆流鼻血、嗅覺減退、睡覺打呼、睡眠呼吸中止等情況，建議到醫院檢查是否為鼻構造問題，評估是否透過結構式鼻整形手術同步根治鼻塞與美化鼻外觀，幫助自己找回生活質素。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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