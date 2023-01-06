長期鼾聲如雷？小心窒息！附改善方法

睡眠窒息症病人在睡覺時，上呼吸道(包括鼻咽、口咽及喉部)發生反覆性的塌陷，進而堵住呼吸道造成呼吸變淺且變費力，更嚴重者還會造成氣道完全阻塞而窒息。

37歲的葉先生近日常到下午想睡且注意力不集中，起初以為是工作勞累，不以為意，與太太閒聊下才知道自己睡覺常鼾聲如雷，有時還會突然沒聲，倒吸一口氣後而清醒，太太也因鼾聲及注意先生呼吸狀況而睡不好，甚至常失眠；經就醫診斷為睡眠窒息症。

睡眠窒息症這些人易好發 嚴重恐窒息

樂生療養院耳鼻喉科欒智偉主任說，睡眠窒息症病人在睡覺時，上呼吸道(包括鼻咽、口咽及喉部)發生反覆性的塌陷，進而堵住呼吸道造成呼吸變淺且變費力，更嚴重者還會造成氣道完全阻塞而窒息。好發於男性、肥胖族群、停經後女性或頸圍過大者；臨床症狀包括不正常打鼾、失眠、頻尿、注意力不集中、耳鳴及嗜睡等。