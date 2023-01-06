長期鼾聲如雷？小心窒息！附改善方法

37歲的葉先生近日常到下午想睡且注意力不集中，起初以為是工作勞累，不以為意，與太太閒聊下才知道自己睡覺常鼾聲如雷，有時還會突然沒聲，倒吸一口氣後而清醒，太太也因鼾聲及注意先生呼吸狀況而睡不好，甚至常失眠；經就醫診斷為睡眠窒息症。
睡眠窒息症這些人易好發 嚴重恐窒息
樂生療養院耳鼻喉科欒智偉主任說，睡眠窒息症病人在睡覺時，上呼吸道(包括鼻咽、口咽及喉部)發生反覆性的塌陷，進而堵住呼吸道造成呼吸變淺且變費力，更嚴重者還會造成氣道完全阻塞而窒息。好發於男性、肥胖族群、停經後女性或頸圍過大者；臨床症狀包括不正常打鼾、失眠、頻尿、注意力不集中、耳鳴及嗜睡等。
睡眠窒息症分3類 阻塞型最為常見
欒智偉主任進一步指出，睡眠窒息症可分為阻塞型、中樞型及混合型，其中以阻塞型最為常見，病人常在睡眠期間呼吸道出現部分或完全阻塞，導致短暫的呼吸停止，進一步引起明顯的打鼾聲；中樞型則出現於腦部受到中風、創傷或其他腦神經問題的患者，因神經系統出現問題，呼吸肌肉缺少來自大腦的訊息，無法正確完成呼吸，進而導致呼吸停止；混合型則是指阻塞型和中樞型都會出現。
嚴重程度分三級症狀 需對症下藥來改善
欒智偉主任解釋，睡眠窒息症依嚴重程度分為三級。輕至中度的患者可藉由生活作息的調整，例：規律運動、改變睡姿、睡前避免飲酒、減重、裝置止鼾牙套等來改善。至於重度睡眠窒息症患者，會建議使用持續性呼吸道正壓呼吸器(CPAP)來做治療，睡覺時需戴上面罩，由呼吸器持續將空氣打入呼吸道中，讓原本在睡眠中會塌陷的呼吸道維持暢通，可有效解決打呼及呼吸中止的問題。
此外，針對不習慣戴面罩睡覺的患者，可透過整合式睡眠手術改善。