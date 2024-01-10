熱門搜尋:
段崇智 鄭文傑 流感 農曆新年2024 綠置居2023 羽田機場 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 垃圾徵費 炎明熹
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-01-10 13:30:05

長輩快跟著吃！醫生公開「冬日飲食指南」 遠離健康威脅

分享：
高血壓

飲食中攝取到加工食品的機率提高，無形中可能吃進大量鹽分及糖分，還有飽和脂肪及反式脂肪、酒精等，不小心吃太多容易使血壓失控，要特別注意。

冬日經常進補、運動量減少，加上天冷血管容易收縮，對許多有心血管疾病的長輩是健康一大威脅！

Ad Block

進補吃太多 恐致血壓失控

嘉榮家醫部陳怡成主任說到，冬天會吃羊腩煲等進補，也常泡各類即溶式飲品溫暖腸胃，飲食中攝取到加工食品的機率提高，無形中可能吃進大量鹽分及糖分，還有飽和脂肪及反式脂肪、酒精等，不小心吃太多容易使血壓失控，要特別注意。

番茄

幫助長輩控制血壓，吃火鍋時可多使用芫荽、番茄等高鉀蔬菜增添風味，幫助排除體內多餘水分及鹽分。

10種當季食材 控制血壓

陳怡成主任舉了10種當季食材，幫助長輩控制血壓，吃火鍋時可多使用芫荽、番茄等高鉀蔬菜增添風味，幫助排除體內多餘水分及鹽分，醬料可適當攝取大蒜，並且多用富含單元不飽和脂肪酸的橄欖油烹調；想吃甜點時，可以準備香蕉、黑朱古力、奇異果及無糖乳酪，幫助放鬆肌肉穩定血壓，也可多吃盛產的草莓及柑橘類，但長輩若有服用降血壓藥物，建議不要吃柑橘類水果避免影響藥效。

蕈菇類

蕈菇類能抑制血液中葡萄糖吸收。

控制血糖 日常飲食方向一次看

值得注意的是，長輩們的血糖也可透過食物選擇管控，陳怡成主任提供幾種幫助控制血糖及糖尿病管理的食物，讓長輩能掌握日常飲食方向：常見的蕈菇類能抑制血液中葡萄糖吸收，燕麥可減緩血液中葡萄糖升高，苦瓜可以幫助血糖平衡，而富含優良脂肪的魚類如鯖魚、三文魚、沙甸魚等，不但能增加飽足感也可促進胰島素分泌穩定，再搭配特級初榨橄欖油等油脂，能有減少碳水化合物吸收。

如果想吃點心，推薦無調味堅果、蘋果、莓果等，較能降低空腹血糖及糖尿病引起心血管併發症的風險；飲品可選擇改善胰島素敏感度的無糖豆漿，以及幫助降低空腹血糖波動的綠茶。

Ad Block
烏冬

進食順序也會影響血糖波動程度，一開始先吃青菜、再吃蛋豆魚肉等蛋白質，最後攝取碳水化合物，有助於平緩血糖波動。

進食順序要注意 防止血糖波動大

此外，陳怡成主任指出，研究發現進食順序也會影響血糖波動程度，一開始先吃青菜、再吃蛋豆魚肉等蛋白質，最後攝取碳水化合物，有助於平緩血糖波動，有利血糖及糖尿病控制。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受