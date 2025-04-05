長輩深受骨鬆與肌少症雙重威脅！專家教「2招」有效改善生活質素

66歲戴小姐，在二十幾年前曾透過骨質密度儀器，檢查出骨密度T值為-4，低於正常標準差-2.5以下，確認罹患骨質疏鬆，當時身體並無任何症狀。隨著時間推移，六、七年後，她開始感到右肩突然僵硬，痠痛及麻木接踵而至，甚至無力扣鈕釦。突如其來的一場車禍，令她病情更加惡化，腰部痠痛，雙腳無法行走，步行五、六分鐘便感到氣喘，尾椎更是刺痛、如坐針氈，體重從40公斤驟減到30公斤。
持續兩年肌力訓練 肌力增加、生活質素大提升
一個機會下，她到大林慈濟醫院骨科部脊椎外科楊昌蓁主任的門診就醫，發現骨質疏鬆及肌肉流失狀況相當嚴重。在治療骨質疏鬆的同時，也推薦她到嘉義活齡運動中心進行肌力訓練。戴小姐起初抱持懷疑的態度，前3個月並未見明顯進步，訓練後肌肉痠痛依然存在，讓她愈來愈懷疑選擇的正確性。
在女兒的鼓勵下，她勉強繼續維持訓練，而教練也不放棄，不僅教導她如何緩解痠痛，還提供了營養和蛋白質的補充建議。經過半年後，她突然發現行樓梯變得容易許多，腿部開始有了力量，更重新燃起了信心。她表示，兩年多來，過去的痠痛與無力都逐漸消失。
肌少症發生率隨年紀增加 嚴重恐致死亡風險
嘉義活齡運動中心負責人周宜群醫生指出，隨著年齡增長，人體的肌肉、骨質和神經系統功能會逐漸退化，肌少症的發生率也會上升。近年來的研究顯示，骨質疏鬆與肌肉量不足常常同時存在。肌肉力量不足會導致動作遲緩，增加跌倒的風險；一旦跌倒導致骨折，行動力隨之下降，甚至可能導致長時間臥床或死亡，不得不重視。
莫忘補充蛋白質 日常這樣吃顧肌肉
活齡運動中心簡鳳亭體能訓練師表示，老人家通常都是核心跟下肢比較無力，透過強化下肢和核心肌群，落實到生活中的坐臥練習很重要，除此之外還需加上優質蛋白質的補充，尤其茹素的人更容易忽略蛋白質的攝取。建議體重50公斤的人，每天攝取大約50克的蛋白質。例如早餐一顆蛋(蛋白質含量約7克)，一個番薯(約2克)，一杯350毫升的豆漿(約7克)；午餐一個蛋加半盒豆腐大約14至20公克，再搭配其他蔬果的均衡飲食，就可以兼顧到肌力跟營養成長。
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