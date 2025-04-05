長輩深受骨鬆與肌少症雙重威脅！專家教「2招」有效改善生活質素

66歲戴小姐，在二十幾年前曾透過骨質密度儀器，檢查出骨密度T值為-4，低於正常標準差-2.5以下，確認罹患骨質疏鬆，當時身體並無任何症狀。隨著時間推移，六、七年後，她開始感到右肩突然僵硬，痠痛及麻木接踵而至，甚至無力扣鈕釦。突如其來的一場車禍，令她病情更加惡化，腰部痠痛，雙腳無法行走，步行五、六分鐘便感到氣喘，尾椎更是刺痛、如坐針氈，體重從40公斤驟減到30公斤。

持續兩年肌力訓練 肌力增加、生活質素大提升

一個機會下，她到大林慈濟醫院骨科部脊椎外科楊昌蓁主任的門診就醫，發現骨質疏鬆及肌肉流失狀況相當嚴重。在治療骨質疏鬆的同時，也推薦她到嘉義活齡運動中心進行肌力訓練。戴小姐起初抱持懷疑的態度，前3個月並未見明顯進步，訓練後肌肉痠痛依然存在，讓她愈來愈懷疑選擇的正確性。

在女兒的鼓勵下，她勉強繼續維持訓練，而教練也不放棄，不僅教導她如何緩解痠痛，還提供了營養和蛋白質的補充建議。經過半年後，她突然發現行樓梯變得容易許多，腿部開始有了力量，更重新燃起了信心。她表示，兩年多來，過去的痠痛與無力都逐漸消失。