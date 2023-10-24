開冷氣打噴嚏流鼻水？ 或呼吸道敏感

冷氣機的運作方式是將室內的空氣不斷循環，冷卻及乾燥。王志方續指，「如果大部分人進出冷氣地方時沒有出現任何症狀，只有個別人士有打噴嚏及咳嗽等，問題就不是出在冷氣系統裡，很有可能是有症狀者患上呼吸道敏感。我們可以這樣簡單分辨。」

雖然已入秋，但中午天氣仍然炎熱，日常生活中少不免出入冷氣地方。呼吸系統科專科醫生王志方解釋，如在出入冷氣地方時出現有關呼吸道症狀，就代表呼吸道有敏感的情況。

呼吸道敏感

呼吸道敏感是指患者會對某些刺激物產生極強烈的反應，呼吸道可以分為上呼吸道及下呼吸道，上呼吸道敏感一般指鼻敏感。鼻敏感的症狀包括打噴嚏、流鼻水及鼻塞等，如鼻腔內出現過多分泌物而鼻水倒流，就有可能引起咳嗽；另外，如患者的氣管對室內的空氣產生過敏，都有可能出現氣喘。

患者應避免洗隔塵網

冷氣機都會配備隔塵網，不少人都認為不清洗隔塵網是導致呼吸道敏感的主因，但隔塵網功用主要是將塵埃、病菌等過濾，以免他們進入冷氣機而影響性能，故清洗隔塵網的次數根據製造商的建議就可。王志方提醒，重點並非清洗隔塵網的次數，而是由誰清洗，「清洗隔塵網時會接觸大量的致敏原，可能會對氣管造成刺激，建議呼吸道敏感的患者應避免進行有關動作。」

空氣清新機與冷氣機的原理相近，主要是保持室內的空氣流動，並阻隔空氣中的灰塵、霉菌或細菌等，就算在開冷氣的同時打開空氣清新機，只可稍微改善空氣質素，但要減少呼吸道敏感的症狀，最重要是保持家居清潔。

治療分兩方面

呼吸道敏感的治療主要可分為兩方面。第一，症狀上的紓緩。當出現打噴嚏、流鼻水，或呼吸不暢順等症狀時，醫生先處方紓緩性藥物以減低症狀。第二，如果敏感症狀持續還沒有好轉，醫生或會考慮處方吸入式或噴鼻式類固醇，兩者都可以幫助減少敏感症狀及給予預防效果。