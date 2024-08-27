開學在即 注意個人衛生 預防RSV感染

孩子即將開始，作為家長除關心學業成績外，也會擔心孩子在學校染病，尤其幼稚園到初小的一群。的而且確流感容易在兒童群體中傳染，新冠病毒感染個案近日也有所上升，不過醫生最擔心的是呼吸道合胞病毒(RSV)感染，因為沒有兒童可用的疫苗，需要勤洗手、人多地方戴口罩，做好預防措施。 港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華醫生指出，RSV感染在1歲以下嬰兒風險較高，因為氣管較小，免疫力亦未成熟，情況容易變得嚴重，「RSV感染在本港季節性並不明顯，全年都有相關感染個出現。」

氣促喘鳴 呼吸道合胞病毒中「合胞」的意思是，感染後會令幾個肺小球細胞融合成一，對細小的氣管、支氣管造成阻礙，引致呼吸困難的徵狀。關日華續指，「患者會有發燒、咳嗽等上呼吸道感染症狀，若發現有氣促、喘鳴、胸骨凹陷、進食山現問題就要及早求診。」家長亦可為小孩做鼻咽子測試，看看是否RSV感染，不過最準確還是求診後做的核酸檢測。

只有支援治療 兒童呼吸專科醫生譚一翔表示，RSV感染可快速發展成下呼吸道感染，引發小支氣管炎和肺炎，「惟目前並未有有效對付RSV病毒的藥物，只能夠作出支援性治療，例如使用霧化類固醇、氣管舒張劑去紓緩氣促徵狀，如果情況嚴重需要入院，則可能要用到高流量氧氣、正壓呼吸機幫助呼吸。」萬一兒童同時感染多於一種病毒，就更容易引致嚴重情況。關日華指作為醫生最怕見到患拖延至病情嚴重才求醫，呼籲家長要及早帶孩子求診。 國際研究顯示，若1歲前後感染RSV，將來患哮喘的風險會高出3至6倍，有過敏體質的小朋友須特別留意。