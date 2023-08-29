開學｜預防兒童近視加深　眼科專科醫生有咩建議 ?

小朋友的視力非常重要，5歲前必定要作一次詳細的眼睛檢查，儘早找出有否出現遠視、斜視、弱視或其他眼疾，及早介入治療。6至8歲是近視開始的高峰期，6歲起要最少每年檢查一次。若發現已有近視，更要每半年要跟進一次眼睛檢查，預防和控制小朋友近視加深。

研究報告，香港是全球近視（英文myopia）患病率最高的地方之一，8歲小朋友中有約40%有近視。

近視是亞洲地區學童最常見的眼疾，到了中學12歲時，已有高達60％的學童受到影響；近視的導致與日常生活習慣，學習情況，家族遺傳都有著息息相關的聯繫。近視的成因來自光線進入眼睛後的折射角度異常(Refractive)，或眼球前後距離過長 (Axial)，導致應該聚焦於視網膜的成像，聚焦在視網膜的前方，使得成像模糊不清。

近視的高風險因素

年齡：嬰兒及幼童的眼睛都較短少，大部份都有輕度遠視；隨著年齡增長，眼軸亦逐漸變長，到了6至8歲左右就會漸變平光 (Emmetropization)，再之後的眼軸增長，就會形成近視，所以6至12歲，甚至青春期的發育階段，都是軸性近視(Axial Myopia) 的高峰期。近視的度數會隨著年齡而增加，在本港6歲的學童中約有18%患有近視，12歲時，比率已急升約62%，到成年才逐漸穩定。

遺傳：多項研究發現，父母的近視程度對於子女的近視的發生﹑嚴重程度和加深速度，都有著密切的關係。雙親都沒有近視對比雙親都有近視的子女，風險可相差多達六倍。而父母近視愈深，子女有深近視的機會也愈大。

環境因素：雖說遺傳影響深遠，然而更值得留意是環境帶來的影響，因缺乏戶外時間，長時間近距離閱讀等等，都會直接令近視加劇。