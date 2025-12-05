關注長者精神健康 及早識別情緒問題

香港專科精神科專科醫生潘錦珊指，隨人口老化，預計會有更多「雙老家庭」及「獨居長者」，加上退休後生活改變、配偶離世、健康惡化及經濟壓力等因素，都可能引發長者的情緒困擾。「出現精神健康症狀的長者未必會主動尋求協助，社會需要加強對這些『隱形個案』的支援與關懷。」

香港人口老化問題持續，據政府統計處數字，本港65歲及以上人口比例將由2021年的20.5%，於2046年急升至36.0%。抑鬱症、焦慮症成為常見的長者精神健康問題，對個人及家庭都帶來沉重負擔。照顧者若懷疑長者出現情緒問題，可盡快向家庭醫生、精神科醫生或社工求助。

識別抑鬱焦慮

抑鬱症與焦慮症都可能出現睡眠障礙、食慾改變及精力下降等共通徵狀。要識別兩者，潘錦珊指出，「抑鬱症患者常會持續感到情緒低落、自我否定和思維遲緩，甚至表現出身體疲乏、頭痛、胸悶、心慌等不適。焦慮症則更常在行為或生理反應上出現，例如緊張煩躁、易怒、呼吸急促、心跳加快及手腳顫抖等。」照顧者不妨從日常觀察，關注長者的情緒、行為習慣、社交頻率的變化，早期識別長者是否患上抑鬱症或焦慮症。「與長者溝通過程中，宜選擇安靜舒適的環境，以溫和、關心的語氣詢問。惟有耐心傾聽，才能鼓勵長者表達內心感受。」

3招減照顧壓力

現時最常見的照顧者大致可分為家庭照顧者(如配偶、子女及其他親屬)、專業照顧者(如社區社工、養老護理員)及非正式照顧者(如志願者及鄰里互助者)三大類。潘錦珊表示，無論哪一類型的照顧者，身心皆會承受極大壓力，情緒容易「爆煲」，以下建議有助自我關懷與緩解壓力。

自我關懷，適度放鬆：照顧者須保持充足睡眠、均衡飲食、適當運動，並預留時間投入興趣以紓緩壓力。當照顧者感到壓力沉重時，不妨用深呼吸訓練的方法幫自己放鬆身心。

與患者建立溝通方法：與患者溝通時，應保持眼神接觸、語速緩慢、用語簡單，並冷靜靈活處理患者的情緒及行為變化，留意可能的環境或身體因素影響。

尋求適當支持：照顧者可獲取來自政府與非政府的支持資源，為長者安排適當的日間照顧或住宿服務；長者日間中心亦可為長者提供適當的社交機會，並為照顧者提供支援。