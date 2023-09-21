熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-09-21 18:10:12
日報

關節炎治療｜膝頭僵硬疼痛 患退化性關節炎？

分享：
關節炎治療｜膝頭僵硬疼痛 患退化性關節炎？

關節炎治療｜膝頭僵硬疼痛 患退化性關節炎？

年紀大膝頭亦會多病痛，如膝關節僵硬疼痛、腫大變形、活動發出聲響，繼而影響活動功能，就要留意是否患上膝關節退化性關節炎。退化性關節炎可以分為實證及虛證，中醫多以中藥、針灸及手法治療，患者亦應改變日常生活習慣，減膝關節負荷。

註冊中醫師謝栢妍稱，長者較易患上退化性關節炎，膝關節在長期受力及摩擦而勞損，關節軟骨退化磨損變薄，可能會形成骨刺，或使關節變形失去彈性而產生關節疼痛、僵硬，影響活動功能。

退化性膝關節炎常見症狀

關節炎｜退化性膝關節炎常見症狀（am730製圖） 關節炎｜退化性膝關節炎常見症狀（am730製圖） 關節炎｜退化性膝關節炎常見症狀（am730製圖） 關節炎｜退化性膝關節炎常見症狀（am730製圖） 關節炎｜退化性膝關節炎常見症狀（am730製圖） 關節炎｜退化性膝關節炎常見症狀（am730製圖）

長者風險較高

有研究顯示，50歲以上患膝關節退化性關節炎的機率為約10%，70歲以上更有40%。謝栢妍指，「尤其女性在更年期後，由於荷爾蒙變化，骨質流失速度加快，骨頭耐力差，出現退化性關節炎的機率亦會相對增加。」
退化性關節炎屬於痹症，可分為虛證及實證，虛證患者多因肝腎虧虛、陽虛、氣血虛弱而見；實證則因感受風寒濕熱之邪，或外傷血瘀阻滯而見。謝栢妍解釋，因臟腑氣血、精神等生理功能自然衰退，故長者發病多見以虛證或本虛標實的情況為主，因體質虛弱，氣血不足以濡養筋脈，「不榮則痛」；或因虛更易感受外邪，流注經絡關節，氣血運行不暢，「不通則痛」而發。

個體化治療

中醫在治療上，會針對病人的情況使用中藥、針灸及手法治療。中藥上多以補肝腎、強筋骨為治療方向，常用處方包括獨活寄生湯及金匱腎氣丸，同時亦會針對病人的症狀及舌脈作個體化治療。而針灸則會以經絡及臟腑理論，配合現代解剖知識，透過針刺、拔罐及艾灸等方法疏通膝部氣血，滋養臟腑，以改善患處活動度及減低疼痛程度為目標。

Ad Block
謝栢妍

謝栢妍指患者宜保持適度運動。

改變生活習慣

除了接受治療外，患者亦要改變生活習慣，以保護膝關節。謝栢妍提醒，「患者應盡量避免長時間維持同一姿勢，例如盤腿坐及坐矮凳等；避免行樓梯及行斜坡，需要時可使用合適高度的拐杖，減低關節負荷。」另外，患者亦要保持適度運動，例如游水、太極、氣功等低強度運動，運動可以增加肌肉力量及控制體重，減輕膝頭負擔。

按摩穴位助修復

謝栢妍推介常用治療膝關節痛的穴位：

關節炎｜治療膝關節痛穴位（am730製圖） 關節炎｜治療膝關節痛穴位（am730製圖） 關節炎｜治療膝關節痛穴位（am730製圖） 關節炎｜治療膝關節痛穴位（am730製圖） 關節炎｜治療膝關節痛穴位（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受