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健康
2022-08-30 04:29:12
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關節炎｜膝頭僵硬疼痛 患退化性關節炎？

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關節炎｜膝頭僵硬疼痛 患退化性關節炎？

關節炎｜膝頭僵硬疼痛 患退化性關節炎？

年紀大膝頭亦會多病痛，如膝關節僵硬疼痛、腫大變形、活動發出聲響，繼而影響活動功能，就要留意是否患上膝關節退化性關節炎。退化性關節炎可以分為實證及虛證，中醫多以中藥、針灸及手法治療，患者亦應改變日常生活習慣，減膝關節負荷。

註冊中醫師謝栢妍稱，長者較易患上退化性關節炎，膝關節在長期受力及摩擦而勞損，關節軟骨退化磨損變薄，可能會形成骨刺，或使關節變形失去彈性而產生關節疼痛、僵硬，影響活動功能。

退化性膝關節炎常見的症狀：

 

退化性膝關節炎常見的症狀 關節疼痛或腫脹，尤其是過度活動時或上下樓梯、久坐站起來時會更痛 關節僵硬，活動一段時間後疼痛或僵硬感會減少，晚上時疼痛會加重 膝關節活動時可能會出現響聲 關節變形及攣縮，導致關節無法伸直 因疼痛減少活動導致大腿肌肉萎縮

長者風險較高

有研究顯示，50歲以上患膝關節退化性關節炎的機率為約10%，70歲以上更有40%。謝栢妍指，「尤其女性在更年期後，由於荷爾蒙變化，骨質流失速度加快，骨頭耐力差，出現退化性關節炎的機率亦會相對增加。」
退化性關節炎屬於痹症，可分為虛證及實證，虛證患者多因肝腎虧虛、陽虛、氣血虛弱而見；實證則因感受風寒濕熱之邪，或外傷血瘀阻滯而見。謝栢妍解釋，因臟腑氣血、精神等生理功能自然衰退，故長者發病多見以虛證或本虛標實的情況為主，因體質虛弱，氣血不足以濡養筋脈，「不榮則痛」；或因虛更易感受外邪，流注經絡關節，氣血運行不暢，「不通則痛」而發。

個體化治療

中醫在治療上，會針對病人的情況使用中藥、針灸及手法治療。中藥上多以補肝腎、強筋骨為治療方向，常用處方包括獨活寄生湯及金匱腎氣丸，同時亦會針對病人的症狀及舌脈作個體化治療。而針灸則會以經絡及臟腑理論，配合現代解剖知識，透過針刺、拔罐及艾灸等方法疏通膝部氣血，滋養臟腑，以改善患處活動度及減低疼痛程度為目標。

謝栢妍

謝栢妍指患者宜保持適度運動。

改變生活習慣

除了接受治療外，患者亦要改變生活習慣，以保護膝關節。謝栢妍提醒，「患者應盡量避免長時間維持同一姿勢，例如盤腿坐及坐矮凳等；避免行樓梯及行斜坡，需要時可使用合適高度的拐杖，減低關節負荷。」另外，患者亦要保持適度運動，例如游水、太極、氣功等低強度運動，運動可以增加肌肉力量及控制體重，減輕膝頭負擔。

按摩穴位助修復

謝栢妍推介常用治療膝關節痛的穴位：

謝栢妍推介常用治療膝關節痛的穴位： 膝眼穴 陽陵泉 委中穴 每日可按摩穴位一至兩次，每次一分鐘，按至有痠脹感即可。另用暖水袋暖敷患膝，可改善膝關節氣血循環，加速修復受傷經筋絡脈及改善關節功能。」
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