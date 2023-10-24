關節痛｜膝關節問題年輕化 換季膝關節保養小貼士

天氣轉涼，適度運動促進血液循環很重要，也有助膝關節和軟骨的強健，建議除了運動與食補之外，也可搭配健康食品強化關節。

近期氣溫明顯轉涼，已進入秋冬轉換時節，日夜溫差大，「膝蓋保養」關鍵字在過去一周的搜尋度顯著成長了5倍，骨科權威郭蓉安醫生則表示：｢除了要注重膝關節保暖的外部禦寒，食補也同樣重要，適度補充富含膠原蛋白的食物與湯品，從內而外提高膝關節防護力。

適度運動促進血液循環 搭配食補、健康食品強健關節

銀髮族普遍對於膝關節的保養特別重視，也會藉由運動來提升肌力，包括行山、慢跑、打網球等，郭蓉安醫生針對有退化性關節炎的族群，建議盡量減少負重、避免劇烈運動，從平地慢走開始訓練，再提升到健走與輕度慢跑，千萬別為了提高運動量而增加膝關節軟骨的磨損，反倒更傷膝蓋。

郭蓉安醫生強調：｢天氣轉涼，適度運動促進血液循環很重要，也有助膝關節和軟骨的強健，建議除了運動與食補之外，搭配具UC-II(非變性第二型膠原蛋白)與橄欖果實萃取物的健康食品，也是很不錯的選擇。｣