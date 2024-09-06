關節退化「走路卡住、常無力」怎麼辦？1微創膝關節恢復行走力

膝關節是大小腿骨頭連接的部位，在關節內的骨頭表面包覆著一層以膠原蛋白為主的軟骨，提供潤滑、緩衝的效果。但是長年使用下，可能出現一些刮痕、磨損，這便是所謂的關節退化。

臺北市立聯合醫院忠孝院區骨科主治醫生林心畬表示，輕微的磨損注射玻尿酸潤滑即可緩解，但較嚴重的損傷會導致軟骨破裂，有時軟骨會移位，碎片會脫落，形成大問題。關節軟骨出現較大破損時，會有明顯的凹凸不平甚至會剝落形成碎片，活動時容易卡住，也會有突發的無力感，還會發炎腫脹產生關節內積水。休息跟吃消炎藥可暫時緩解，但症狀時常反覆，造成一大困擾，這時就會需要手術介入。

關節軟骨出現較大破損時，會有明顯的凹凸不平甚至會剝落形成碎片，活動時容易卡住，也會有突發的無力感，還會發炎腫脹產生關節內積水。

微創膝關節內視鏡 傷口小、恢復快

林心畬說明，傳統手術需要切開整個關節來移除碎片或修補軟骨，傷口大，復原慢，有時還會遇到手術後黏連僵硬的後遺症。但是現在內視鏡技術已經普及化，搭配關節專用的內視鏡器械，只需要3個小於一公分的傷口便可完成手術，手術後隔天傷口只會些微腫脹，通常一天內可以恢復獨立下床與走路，住院時間只需兩天一夜。

而除了修補軟骨及移除碎片，手術中還可以詳細檢查關節內的狀況，若是發現不平整的皺壁或是發炎的滑膜組織也可同時清除，回復關節的順暢度，延長關節的使用年限。

出現不適症狀快就醫 把握黃金治療期

林心畬強調，軟骨碎片與關節磨損互為因果，關節軟骨碎片會導致異常的磨損，進一步損傷健康的軟骨，產生更多軟骨碎片，形成惡性循環。若是軟骨完全磨壞，便只能進行人工關節置換手術。有症狀的患者應及早就醫檢查，以免錯失早期治療的關鍵時機。

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