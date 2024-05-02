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健康
2024-05-02 18:25:00

防蚊蟲叮咬｜夏日驅蚊小貼士　成日比蚊咬原來有原因？

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防蚊蟲叮咬｜夏日驅蚊小貼士　成日比蚊咬原來有原因？

防蚊蟲叮咬｜夏日驅蚊小貼士　成日比蚊咬原來有原因？

又暖又濕的天氣，是蚊蟲活躍的季節，出街走一轉可能已經被「叮」上。被吸走一滴血事小，引起的痕癢真的令人心煩，尤其有些小蟲特別毒，針到起碼要痕十日八日。可能你會問為何偏偏揀我咬，背後原因有很多，最簡單可能是你太敏感！

反應敏感易察覺

過去不少研究針對蚊子愛叮誰，找出的原因包括表面溫度較高、排出較多二氧化碳、特殊氣味、體積較大及活動程度等，才會出現在同一地方，咬我不叮你的情況。但除了提及的原因，也可能是你對蚊叮蟲咬的反應比較敏感和強烈，所以容易察覺被咬，尤其是平日少被叮到，免疫系統更易作出強烈的反應。

打十字

在蚊癩上打十字很爽，但隨時延遲痊愈。

忍手先快好

不幸被蚊蟲叮咬，該如何處理才能消「痕」？不要天真以為用指甲打「十」字按押可以止痕，反而應該忍手不要抓被叮的皮膚。抓痕雖可紓緩癢感，但卻會愈抓愈痕，甚至刮破皮膚令細菌有機可乘。小編都是惹蚊之人，多年經驗發現，被蚊咬後最好「忍」，再用止痕藥，蚊癩消退得最快，一旦手痕抓幾抓，再搽藥也要痕幾日才好。

止痕藥膏

乖乖搽止痕藥膏才最快康復。

使用驅蚊劑

其實，止痕最好由預防被蚊咬入手，出外時尤其雨後要用驅蚊劑，亦要少到叢林或池邊等盛產蚊蟲的地方，至於家居則要定期清除積水，避免蚊患孳生。此外，見到蚊蟲飛過，直接撥走便好，又或用電蚊拍對付，避免徒手拍中不明昆蟲，或會引起急性皮膚炎。

驅蚊劑蚊怕水

到郊外或其也蚊蟲地區，最好使用驅蚊劑。

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