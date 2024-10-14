阻力訓練｜馬拉松訓練齋跑唔夠 3個動作全方位強化

雖然跑馬拉松的人看起來都偏向窈窕，不過並不代表不斷練跑便可以一直進步，因為在跑者的跑步技術之下，還需要有基本的體能去支撐，才可以應付如此長的距離；另一方面，關節亦需要足夠強壯的肌肉去保護，才不致退化受傷。

為確保以上種種，跑者不妨做一些阻力訓練，而適當地調整訓練負荷，可以強化肌肉的耐力或者力量，切合長途賽跑，或者每一下蹬腿的需要。以下推介3個動作，可以訓練到大腿前後、臀部以及下腹力量。

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