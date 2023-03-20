除口罩｜提升正氣 無口罩OK！

口罩令解除了已經超過兩星期，不過仍有超過半數人外出時會戴上口罩。浸大中醫藥學院臨床部中醫臨床教授陳偉認為，大家應該相信政府和專家的決定，為令生活復常，不妨與口罩說再見，並提供提升正氣的貼士，除口罩後一樣百毒不侵。
陳偉指出，無論面對甚麼疾病，最重要是自身的抵抗力，亦即正氣，「『正氣存內，邪不可干』，正氣是傳染病的重要內因，如正氣不足，難以避免染病；另外，『風雨寒熱，不得虛，邪不能獨傷人』，如果身體不虛、正氣不差，風雨寒熱的外邪不可單獨傷害到你。」
慎起居
想提升正氣，首要慎起居。陳偉解釋，「春天風多，氣溫變化大，乍暖還寒，因此生活起居要留意順應氣候變化，春天不要急於脫去厚衣服，避免風邪入侵，否則易受風寒等外感病。不妨帶備保暖衣物，一感到寒冷立即穿上。」另一方面，勞逸要適度，否則正氣會下降。「都市人經常加班、沒有足夠休息、夜瞓；有些人疫情後突然太多運動，都可能會破壞身體抵抗力。」
飲食寒熱調和
飲食均衡是維持抵抗力的老生常談，而從中醫角度，陳偉表示要寒熱調和、營養要全面。「飲食有節代表節制和節律，節制的意思是不過飽，七、八分飽就足夠；節律是飲食定時，不要因為忙碌而不吃飯。食物方面，『五谷為養，五果為助，五畜為益，五菜為充』，不只留意碳水化合物、蛋白質和脂肪三大營養素，蔬菜瓜果也各有營養，亦有寒熱溫涼補瀉不同性質，一定要吃得廣、吃得雜。」春天養肝，可多吃酸味食物，枸杞子、淮山、五味子、酸棗仁、筍、韭菜都適合食用；生冷、肥膩、煎炸或者太甜食物都要少吃，以免損傷脾胃，阻礙氣血生化。「要提醒大家沒有調養湯水適合所有人，應先找中醫辨證。『四季脾旺不受邪』，只要四季脾胃的氣都旺盛，外邪便難以入侵。」
動則生陽
「動則生陽」，適當運動有助提升陽氣、正氣，不過不宜太過劇烈。陳偉認為只要依從一個大原則，「如果運動後太累不想郁動代表強度過大，感到身心清爽的話就最為適度。大眾可考慮太極、八段錦、散步等動靜結合的運動，行山亦不錯。太劇烈而汗出太多易損津液，又或運動後毛孔打開時，吹風、凍飲反而對身體不利。」
結合四季養生
最後要結合四季養生。「春三月是陽氣生發的一個階段，春天屬木，對應於肝。而肝主怒，如常發怒就易傷肝，春天陽氣亦難以生發，令抵抗力下降。因此我們心情都要放開，不要動怒。另外，中醫有說春三月要早臥早起，令自己身體舒暢、放開，陽氣便得以順利生發。」陳偉推介可於臍中、氣海、關元穴作艾灸，可以提振陽氣；若有傷風鼻塞，也可按迎香穴，有疏風解表作用。