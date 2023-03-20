除口罩｜提升正氣 無口罩OK！

口罩令解除了已經超過兩星期，不過仍有超過半數人外出時會戴上口罩。浸大中醫藥學院臨床部中醫臨床教授陳偉認為，大家應該相信政府和專家的決定，為令生活復常，不妨與口罩說再見，並提供提升正氣的貼士，除口罩後一樣百毒不侵。

陳偉指出，無論面對甚麼疾病，最重要是自身的抵抗力，亦即正氣，「『正氣存內，邪不可干』，正氣是傳染病的重要內因，如正氣不足，難以避免染病；另外，『風雨寒熱，不得虛，邪不能獨傷人』，如果身體不虛、正氣不差，風雨寒熱的外邪不可單獨傷害到你。」

慎起居

想提升正氣，首要慎起居。陳偉解釋，「春天風多，氣溫變化大，乍暖還寒，因此生活起居要留意順應氣候變化，春天不要急於脫去厚衣服，避免風邪入侵，否則易受風寒等外感病。不妨帶備保暖衣物，一感到寒冷立即穿上。」另一方面，勞逸要適度，否則正氣會下降。「都市人經常加班、沒有足夠休息、夜瞓；有些人疫情後突然太多運動，都可能會破壞身體抵抗力。」

