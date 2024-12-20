陰莖骨化症｜六旬漢跌傷求醫竟驗出罕見病 全球患者僅40人

美國紐約一名六旬男子日前不慎摔倒，不僅膝蓋疼痛，下體也痛到不行，醫生診斷後發現他罹患罕見的「陰莖骨化症」，導致鈣質在陰莖軟組織內堆積，而他也成為全球不到40宗罕見病例之一。
美國《紐約郵報》（New York Post）12月18日報道，這名男子因不慎摔倒求醫，他表示膝蓋受傷，也透露自己「陰莖疼痛」。醫生經過檢查後並未發現任何前列腺腫脹、異常分泌物或任何常見的陰莖疼痛症狀，於是進行X光檢查，確認是否可能骨盆骨折。
報導指出，醫生竟發現男子的陰莖出現「廣泛的斑塊狀鈣化」，即鈣鹽堆積陰莖軟組織內堆積，形成很像骨頭的結構，而這名男子也成為全球僅有40名患者之一。儘管查出這種異常現象，這男子卻拒進行進一步檢查或治療，而「陰莖骨化症」通常可透過外用藥物、注射或口服藥來治療。
陰莖骨化症可以治療
報道指出，「陰莖骨化症」的原因目前尚不清楚，但醫師認為可能與佩羅尼氏症（Peyronie's Disease）有關，這種疾病會導致陰莖發炎進而硬化，降低其靈活性，並可能導致陰莖在勃起時彎曲或顯得更短。除佩羅尼氏病外，其他可能鈣化因素包括未期腎病、代謝異常、陰莖反覆受創或慢性發炎等，酗酒也可能是因素之一。
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