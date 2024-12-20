陰莖骨化症｜六旬漢跌傷求醫竟驗出罕見病 全球患者僅40人

美國紐約一名六旬男子日前不慎摔倒，不僅膝蓋疼痛，下體也痛到不行，醫生診斷後發現他罹患罕見的「陰莖骨化症」，導致鈣質在陰莖軟組織內堆積，而他也成為全球不到40宗罕見病例之一。

美國《紐約郵報》（New York Post）12月18日報道，這名男子因不慎摔倒求醫，他表示膝蓋受傷，也透露自己「陰莖疼痛」。醫生經過檢查後並未發現任何前列腺腫脹、異常分泌物或任何常見的陰莖疼痛症狀，於是進行X光檢查，確認是否可能骨盆骨折。