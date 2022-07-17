飲酒｜獨酌解壓？研究：年輕愛獨飲 日後酗酒風險高

很多人都喜歡每晚下班後回到家中，飲一杯紅酒或啤酒，以排走整天工作帶來的壓力。但有研究就發現，如果在青少年期便有這種獨享美酒的行為，到中年時出現酗酒或酒精成癮的風險比常人高三成半，當中女性的風險更上升超過八成半。
獨酌比率隨年紀上升
該項在美國進行的研究，收集了逾4,500名年滿18歲的高中畢業生的飲酒習慣，並在他們廿多歲及卅多歲時再次記錄其飲酒資料。結果顯示，這批人中，25%在青少年期時會獨自飲酒，到廿多歲時比率則上升至40%。
易有酗酒問題
進一步分析更顯示，發現青少年期已經開始獨酌的人，卅多歲時患酗酒的風險，比只在社交場合飲酒的同儕高35%；尤其是女性，年輕時愛獨飲會令中年酗酒風險增加86%之多，而男性則僅僅上升8%。假如到廿多歲才開始獨飲，則十年後有酗酒問題的機會上升多達60%，而且男女不見差異。有關研究已刊載於《Drug and Alcohol Dependence》。
依賴酒精
研究人員指出，年輕人不與朋友分享美酒，主要原因是想藉獨酌的時間處理負面情緒，然而利用酒精處理負面情緒，只會令人逐漸依賴酒精，引來更多酒精相關問題。建議醫生在評估病人的酗酒風險時，除了飲酒量和次數外，也可將獨酌納入考量之中，從而獲得更全面及準確的結果。