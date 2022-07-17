飲酒｜獨酌解壓？研究：年輕愛獨飲 日後酗酒風險高

很多人都喜歡每晚下班後回到家中，飲一杯紅酒或啤酒，以排走整天工作帶來的壓力。但有研究就發現，如果在青少年期便有這種獨享美酒的行為，到中年時出現酗酒或酒精成癮的風險比常人高三成半，當中女性的風險更上升超過八成半。

獨酌比率隨年紀上升

該項在美國進行的研究，收集了逾4,500名年滿18歲的高中畢業生的飲酒習慣，並在他們廿多歲及卅多歲時再次記錄其飲酒資料。結果顯示，這批人中，25%在青少年期時會獨自飲酒，到廿多歲時比率則上升至40%。