雞胸肉係咪最健康？一方法雞翼熱量減七成 雞肉不同部位差好遠

與牛肉和豬肉相比，熱量和脂肪較低而又有豐富蛋白質的雞胸肉，是不少人的健康主食之選擇。但不同部分的雞肉，熱量可以相差很遠，食雞一不小心便可能攝取多過預期的熱量，減磅不成甚至變成增磅收場！
雞胸較瘦 雞尾最肥
各個部分之中，雞胸肉的熱量較低，每100克去皮雞胸肉就只有109千卡，至於熱量最高的，是愛者很愛、恨者很恨的雞尾，亦即雞屁股，因為有大量脂肪，所以每100克的熱量高達450千卡。
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雞翼去皮熱量減七成
至於很受大小朋友喜歡的雞中翼，通常也連皮食用，故此熱量也不低，每100克就超過220大卡；但若你將雞中翼去皮，熱量就可以大減七成。小編也真的見過有人會將雞中翼去皮吃。而經常活動的雞髀，由於也帶有小量脂肪，故此熱量比雞胸多達一半，每100克就有150千卡。
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雞腎熱量最低
不說不知，全隻雞熱量最低的是雞腎。其實雞腎不是雞的腎，而是雞的胃，雖然它是內臟，但每100克熱量只有89千卡，而且可以提供16.6克蛋白質，脂肪含量則有2克，對於想攝取蛋白質但又想低熱量的人士來說，是一個不錯的選擇，而且雞腎較韌，需要更長時間咀嚼，幫助身體產生飽足感，自然不易吃得過量。