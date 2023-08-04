減肥平台期｜減肥方法有誤體重持續不變？！認識真假「平台期」+4招突破法

不少人都在減肥期間遇到瓶頸位，即使進行飲食管理和做運動，體重都會在一段時間持續不變，一般稱這個時期為「平台期」。以下就讓大家認識真假平台及4招突破平台期的方法，讓大家不用因體重持續不變而感到懊惱！

減肥期間大致上可分成5個階段，每個階段都有不同成果。 1.適應期 ：剛開始減肥的時候身體需要時間適應，因此這時候體重會慢慢開始有所改變。 2.減脂期 ：適應期後便進入減脂期，體重會減得比較快。 3.平台期 ：最難熬和最辛苦的時期，每個人的時間長短不一，體重會有一段時間持續不變。 4.收成期 ：渡過平台期後終於迎來減肥的「曙光」，這段時間體重和體脂每天都會變化。 5.脫敏期 ：體重會有3-6個月的記憶期，這段時間需要堅持減肥時的運動和飲食習慣，如果不想輕易復胖，就不要突然恢復正常飲食。

減肥平台期｜真假平台期

減肥的時候，在調整飲食、運動和生活習慣後，體重便會開始下降，但下降到某個階段，體重便不再改變，當連續兩星期甚至更長時間內不再變化時，即代表身體開始出現減肥「平台期」。這是由於當身體適應飲食和運動習慣後，便會變成一種新的平衡狀態，不少人都會在減肥一個月後遇見這種情況，這是十分平常的事，因此不用過分擔心和氣餒，只要找到合適的方法改善狀況即可。而「假平台期」就是僅僅幾天的體重沒有改變，因此並非真正的平台期，那段時候切忌放棄、節食等，破壞身體的適應性。

減肥平台期｜4招突破平台期

1. 切忌節食

不少人會因為平台期的來臨，為了令體重改變而進行節食。雖然平台期時開始節食在體重數字上看起來會有點改變，或許有一些效果，但之後便會發現並不持久。特別對於本身體重基數小的人來說，節食的話更會降低身體的基礎代謝率，出現營養不良的情況之外，對於未來減肥亦有影響。因此真正想要突破減肥平台期的話，千萬不要採取節食或減少食量的方式進行。