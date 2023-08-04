減肥平台期｜減肥方法有誤體重持續不變？！認識真假「平台期」+4招突破法

不少人都在減肥期間遇到瓶頸位，即使進行飲食管理和做運動，體重都會在一段時間持續不變，一般稱這個時期為「平台期」。以下就讓大家認識真假平台及4招突破平台期的方法，讓大家不用因體重持續不變而感到懊惱！
減肥5個必經階段
減肥期間大致上可分成5個階段，每個階段都有不同成果。
1.適應期：剛開始減肥的時候身體需要時間適應，因此這時候體重會慢慢開始有所改變。
2.減脂期：適應期後便進入減脂期，體重會減得比較快。
3.平台期：最難熬和最辛苦的時期，每個人的時間長短不一，體重會有一段時間持續不變。
4.收成期：渡過平台期後終於迎來減肥的「曙光」，這段時間體重和體脂每天都會變化。
5.脫敏期：體重會有3-6個月的記憶期，這段時間需要堅持減肥時的運動和飲食習慣，如果不想輕易復胖，就不要突然恢復正常飲食。
減肥平台期｜真假平台期
減肥的時候，在調整飲食、運動和生活習慣後，體重便會開始下降，但下降到某個階段，體重便不再改變，當連續兩星期甚至更長時間內不再變化時，即代表身體開始出現減肥「平台期」。這是由於當身體適應飲食和運動習慣後，便會變成一種新的平衡狀態，不少人都會在減肥一個月後遇見這種情況，這是十分平常的事，因此不用過分擔心和氣餒，只要找到合適的方法改善狀況即可。而「假平台期」就是僅僅幾天的體重沒有改變，因此並非真正的平台期，那段時候切忌放棄、節食等，破壞身體的適應性。
減肥平台期｜4招突破平台期
1. 切忌節食
不少人會因為平台期的來臨，為了令體重改變而進行節食。雖然平台期時開始節食在體重數字上看起來會有點改變，或許有一些效果，但之後便會發現並不持久。特別對於本身體重基數小的人來說，節食的話更會降低身體的基礎代謝率，出現營養不良的情況之外，對於未來減肥亦有影響。因此真正想要突破減肥平台期的話，千萬不要採取節食或減少食量的方式進行。
4招突破減肥平台期｜2 打破飲食規律
減肥的時候每個人都會制定屬於自己的減肥飲食習慣和規律，但久而久之身體便會適應該規律，令減重出現平台期。因此想突破平台期的話，就要打破原有的飲食規律，讓身體重新適應。例如選擇早上比以前多吃，提高一天的代謝水平等。只有打破原有的飲食規律，身體才會從習慣中改變，體重亦會因而出現變化。
4招突破減肥平台期｜3 改變食譜
一些較有規律的減肥人士，可能會制定每星期的減肥食譜，當出現平台期的時候，可以將食譜改變從而突破平台期。例如檢查食譜中的蛋白質和碳水化合物比例，提高蛋白質食物的攝入、減少碳水化合物吸收。另外可以每星期吃一次「欺騙餐」，滿足身體所需能量之外，亦可以令身體感覺到飲食習慣的改變，自己在減肥的時候也不會因為戒口而感到辛苦。
4招突破減肥平台期｜4 打破運動規律
逃離自己的運動舒適區，挑戰一些更吃力的運動都有助突破減肥平台期！如果本身沒有運動的習慣，只進行飲食控制，那麼便要開始運動，可以簡單從慢跑、跳繩等開始。若果本身已經制定規律的運動習慣，那麼可以按運動的類型進行改變，例如只練習有氧運動的話，可加入肌入訓練；只做單一運動，則可豐富運動形式，改變強度或時間等，從而增加消耗脂肪的效率。若然每天的運動強度大，則建議減少運動量，改為有氧運動與無氧運動隔天進行，令身體不要太容易習慣，這樣對減重的效果更佳。