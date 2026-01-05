難怪放唔低部電話 短片可重塑大腦 令人愈睇愈上癮

無論男女老人，不少人愛在閒餘滑手機，沉迷於各個平台上源源不絕的短片，本來想放鬆身心，卻因此而沒注意時間而捱夜，心情反而變得更焦躁，甚至出現記憶力變差的情況，原因就是大腦可能逐漸被短片控制。

數碼糖果 為何短片可控制大腦？專家就指出，短片可說是為大腦度身訂造的數碼糖果，因為短片通常比較快速新奇，不斷彈出新內容，讓大腦覺得「十分有趣」，而且數之不盡的短片，令人沒有結束的機會，只有不斷的誘惑，加上電腦演算法推薦，看得愈長時間便愈符合自己的口味，於是愈看愈停不下來。

兒童及青少年更易形成依賴 而長期沉迷於短片更會導致大腦被其重新塑造，出現以下影響： 專注力變差：大腦的注意力迴路被重新訓練，變得只能接受快速回饋，而需較長時間才可以得到報酬的任務，對運動、閱讀、深度學習等高價值但慢回報的活動失去興趣和耐性，最終令人愈睇滑愈空虛及焦慮，一放下手機便不知道可以做甚麼。

記憶力下降：特別是前瞻性記憶，像是「等等要做甚麼」這種記憶最容易受影響。

情緒不穩、容易暴躁：快速情緒刺激讓自我調節能力變差，情緒變得更加浮躁和波動。

睡眠質素變差：晚間滑短片可減少褪黑激素的分泌，進而延遲入睡，導致白天疲累及注意力不集中。 專家指出，兒童與青少年受短片影響會更為明顯，因為他們的前額葉發展尚未成熟，對短片的刺激更為敏感，更容易形成依賴。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】