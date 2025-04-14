難減肥因吃錯堅果 運動太多也出事？醫生揭4行為恐體重失控

年紀大減肥難度增加？有醫生指出，許多人隨年紀增長，就算是吃堅果或做運動等健康行為，體重也會難以減掉。醫生拆解原因，並指出有4大行為令脂肪囤積及體重失控，建議可以透過飲食調整改善問題。

年紀愈大便愈難減重

減重科醫生蕭捷健在其facebook專頁上分享指，當年紀愈大便發現自己的愈難減重，原因其實與身體內部發炎有關。他解釋指，當攝取食物時，身體會將多餘的熱量儲存在脂肪細胞中。若攝取過多、活動不足，這些能量儲存單位就會達到飽和狀態，形成「爆倉」的情況。

當脂肪細胞過度膨脹，血流供應會變差，這些細胞會開始發出「求救訊號」，表示它們即將出現問題。身體的免疫系統便會派出巨噬細胞來進行處理。然而，當警報器不斷響起，巨噬細胞便會變得過度繃緊，導致整體發炎反應升高，即是慢性發炎。

慢性發炎的影響

慢性發炎是一種持續的低強度錯誤警戒狀態。隨著老化，脂肪幹細胞釋放的「細胞外囊泡」減少，可以安撫巨噬細胞的關鍵指令miR-145的釋放也隨之減少。缺乏這些冷靜訊號，巨噬細胞便會無法抑制，造成全身發炎。影響的後果如下：