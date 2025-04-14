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健康
2025-04-14 15:30:00

難減肥因吃錯堅果 運動太多也出事？醫生揭4行為恐體重失控

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難減肥因吃錯堅果 運動太多也出事？醫生揭4行為恐體重失控

難減肥因吃錯堅果 運動太多也出事？醫生揭4行為恐體重失控

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年紀大減肥難度增加？有醫生指出，許多人隨年紀增長，就算是吃堅果或做運動等健康行為，體重也會難以減掉。醫生拆解原因，並指出有4大行為令脂肪囤積及體重失控，建議可以透過飲食調整改善問題。

年紀愈大便愈難減重

減重科醫生蕭捷健在其facebook專頁上分享指，當年紀愈大便發現自己的愈難減重，原因其實與身體內部發炎有關。他解釋指，當攝取食物時，身體會將多餘的熱量儲存在脂肪細胞中。若攝取過多、活動不足，這些能量儲存單位就會達到飽和狀態，形成「爆倉」的情況。
當脂肪細胞過度膨脹，血流供應會變差，這些細胞會開始發出「求救訊號」，表示它們即將出現問題。身體的免疫系統便會派出巨噬細胞來進行處理。然而，當警報器不斷響起，巨噬細胞便會變得過度繃緊，導致整體發炎反應升高，即是慢性發炎。

慢性發炎的影響

慢性發炎是一種持續的低強度錯誤警戒狀態。隨著老化，脂肪幹細胞釋放的「細胞外囊泡」減少，可以安撫巨噬細胞的關鍵指令miR-145的釋放也隨之減少。缺乏這些冷靜訊號，巨噬細胞便會無法抑制，造成全身發炎。影響的後果如下：

  • 胰島素阻抗
  • 代謝失衡
  • 脂肪囤積
  • 體重失控
     
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4行為恐體重失控

蕭醫生表示，以下4大行為均會促進慢性發炎：

1. 不當攝取堅果：並不是所有堅果都適合大量地攝取。

  • 建議選擇：核桃、夏威夷果仁(含高Omega-3)
  • 適量攝取：花生、杏仁、腰果(含Omega-6，過量易失衡)

2. 高糖高脂飲食

  • 這類食物容易使免疫細胞誤判情況，導致過度反應。
  • 食物例子：糖、飽和脂肪(如豬油、牛油)及外食常用的植物油(如大豆油)

3. 過度運動

  • 馬拉松等極限運動可能導致短期發炎，運動應以規律適度為主。

4. 睡眠不足與壓力過大

  • 這會使巨噬細胞進入「暴走模式」，身體始終處於備戰狀態。
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2招降發炎反應

蕭醫生指，他建議按以下方法降低發炎反應：

1. 飲食調整

  • 攝取Omega-3(如三文魚、鯖魚、亞麻籽、奇亞籽)和抗氧化劑(如綠茶、莓果、深色蔬菜、薑黃)，這些都是天然的抗炎食物。

2. 運動建議

  • 快走、游泳和有氧運動都是不錯的選擇，但要避免過度訓練，讓身體有機會進行修復，避免免疫系統過勞。

蕭醫生強調，你不是因為懶惰而減重困難，而是身體的溝通系統出現了問題。發炎並不是敵人，而是細胞誤解了訊號。若想減重，首先要讓身體「別再誤會」。

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