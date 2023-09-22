霜降2023｜霜降習俗、食物一覽 為何有「補冬不如補霜降」諺語？如何進補？一文睇清養生秘訣

2023年10月24日是廿四節氣中的「霜降」，有天氣轉冷的意思，到底我們在這段時間要如何保持身體健康？此時應如何進補？生活上有甚麼要注意？立即細閱下文吧！

霜降由來

霜降是秋天最後一個節氣，表示天氣漸漸變得寒冷，大地亦開始結霜。而本港在這段時間的氣溫相對清涼。「氣肅而凝，露結為霜」。由此時開始不耐寒的植物會停止生長，深秋的景象造就了賞楓的好時機。