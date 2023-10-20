重陽節登高行山｜馬鞍山昂平/屯門藍地水塘/沙田道風山等10條初級路線合集

重陽節為農曆9月初九，習俗包括祭拜祖先、掃墓、登高、賞菊等活動。 重陽節2023正日為10月23日（星期一），連同星期六及星期日，不少香港人連放3日假期。週末期間廣東沿岸風勢較大，早晚稍涼。香港天文台預計周日及重陽節正日的星期一降雨機會低，當中更預計星期一大致天晴。日間乾燥。 ▼ 星期六至星期一 重陽節 天氣預測 ▼