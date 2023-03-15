青光眼｜黑暗處眼睛常有閃光 求醫驚見視神經萎縮

青光眼好發於中老年人，但近年來年輕患者人數有增加的趨勢，除此之外，眼壓高、年紀大、有高度近視、具有青光眼家族史、患有糖尿病、心血管疾病、曾經發生眼中風的患者，皆為青光眼的危險因子。

50歲的周小姐在黑暗處，眼睛會不時閃過一道光，至眼科診所檢查發現疑似青光眼，於是轉診到醫院。眼科醫師發現周小姐的視力、眼壓雖在正常值範圍內，不過視神經盤有凹陷變大、部分視神經萎縮，進一步安排光學同調斷層掃描，發現視網膜神經纖維變薄，而視野檢查，也明顯看到雙眼視野的上半部已經有一大塊的視野缺損，確診為青光眼，再不治療恐有失明之虞。

青光眼致病原因複雜 視神經受損程度作診斷依據

根據世界衛生組織(WHO)統計，青光眼是全球致盲的第二大主因。台北慈濟醫院眼科詹立瑋醫師提到，青光眼是一種慢性、視網膜神經纖維長期逐漸萎縮、造成視野缺損的疾病，致病原因複雜，目前醫學研究尚未完全徹底了解；以目前所知，和眼壓偏高以及視神經本身較脆弱有關。

而青光眼的診斷須透過視神經的受損作為依據，小部分的人眼壓雖然超過20毫米汞柱，但對視神經沒有造成損傷，就稱之為高眼壓症，即便眼壓長期低於20毫米汞柱，但視神經已有損傷、萎縮，也是屬於青光眼。