青少年上網愈多 對生活滿意度愈低

流動通訊工具如智能手機和平板電腦等不斷發展，現代人已是機不離身，即使是青少年，在疫情期間也花更多時間在這些電子儀器之上。但研究就發現，處於青春期的青少年，花在社交媒體的時間愈多，日後對生活的滿意度也會愈低。
七萬人大型研究
由英國兩間大學進行的研究，自2011年至2018年期間，共跟進了逾72,000人的數據，期間參加者接受七次調查，以了解他們對生活的滿意度，以及每日花在社交媒體的時間。有關研究已刊載在《Nature Communications》。
多個組別出現同樣結果
研究發現多個年齡組別的年輕人，包括11至13歲的女孩、14至15歲的男孩，以及18至19歲男女孩，用於社交媒體的時間愈長，翌年對生活感到滿意的比率就愈低。而16至21歲的青年，若每天於社交媒體花多過7小時，生活滿意度明顯低於只花不多過3小時的同儕。
原因複雜
研究作者Amy Orben認為，社交媒體與心理健康的關係非常複雜，目前估計生活滿意度的下降，可能與青少年的荷爾蒙變化及尚未發育成熟的大腦有關，確實原因仍需要更多研究才能釐清。
他又稱，使用社交媒體並非只有壞處，有些人因為經由社交媒體與朋友聊天而得到所需的支持，而部分內容亦會令青少年產生幸福感，故此問題不一定來自使用社交媒體，而是使用的時間所致。