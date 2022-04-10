青少年上網愈多 對生活滿意度愈低

流動通訊工具如智能手機和平板電腦等不斷發展，現代人已是機不離身，即使是青少年，在疫情期間也花更多時間在這些電子儀器之上。但研究就發現，處於青春期的青少年，花在社交媒體的時間愈多，日後對生活的滿意度也會愈低。

七萬人大型研究

由英國兩間大學進行的研究，自2011年至2018年期間，共跟進了逾72,000人的數據，期間參加者接受七次調查，以了解他們對生活的滿意度，以及每日花在社交媒體的時間。有關研究已刊載在《Nature Communications》。