青少年晚睡睌起+社交焦慮 或是躁鬱症早期表現

躁狂抑鬱症(躁鬱症)患者會交替出現抑鬱和躁狂徵狀，對患者本身及家庭造成很大影響。由於此症遺傳風險達83%，及早發現和介入做好預防措施相當重要。中大醫學院研究團隊揭示了大灣區躁鬱症患者子女精神病理症狀演變的路線圖，將有助制訂介入措施。 中大精神科學系名譽博士後研究員雷彬斌博士表示，躁鬱症患者會有極端的情緒波動，香港的發病率約4%，「患者常見會有其他共病同時出現，並有自殘傾向，躁鬱症亦是十大玫殘原因之一。患者及其家庭成員或因怕被標籤而有心理負擔，也較少得到社會支援。」

望及早發現高危人士 目前對於躁鬱症的診斷是基於患者徵狀而非生物特徵，過往研究亦指首次發作到確診需時5至10年，另有接近三分一被誤診為抑鬱症；而即使持續治療，5年內復發率達73%，常見患者反覆發作，病情或愈來愈差。於是中大研究團隊作出家族研究，希望確定遺傳和環境因素的影響，並及早發現高危人士和確定疾病進展模式。 不同年齡各有早期表現 研究從香港、廣州和深圳10間醫院招募6至21歲人士，而其父母最少有一人確診躁鬱症，持續跟進並接受暗光褪黑激素始發測試，同時找來相若數量、父母健康的青少年作對照。結果發現，躁鬱症父母的子女罹患情緒障礙、出現情緒症狀的風險分別是對照子女的4.7倍及2.6倍，男性較多表現於焦慮及相關症狀；女性則主要是睡眠延遲症狀。雷彬斌續指，躁鬱症子女在不同年齡會出現不同的病理特徵，例如6至12歲會有2倍行為症狀風險，到12至21歲則有4倍延遲睡眠階段症狀風險、7.5倍社交焦慮風險及3倍情緒症狀風險。